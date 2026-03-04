Conflicto entre movimientos liberales en Ypané de cara a internas municipales

Dos movimientos internos del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el principal partido opositor de Paraguay, están enfrentados en una disputa en torno a la candidatura del partido para la intendencia de la ciudad de Ypané, departamento Central.

En conversación con medios de comunicación este miércoles, Yanina Duarte, precandidata a la intendencia de Ypané por el movimiento Frente Radical, que lidera el senador Éver Villalba, denunció que el movimiento Nuevo Liberalismo –encabezado por el gobernador de Central, Ricardo Estigarribia– está operando para bajar su candidatura con falsedades.

Según afirma Duarte, el Nuevo Liberalismo impugnó su candidatura alegando falsamente que ella no reside en la ciudad de Ypané, un requisito para que una persona sea candidata a la intendencia de la ciudad.

Lea más: PLRA: habría 20.000 candidaturas inscritas para elecciones municipales y partidarias

“Yo vivo (en Ypané) desde los 2 años, mis padres y hermanos viven ahí”, dijo. “Presentaron documentos que dicen que vivo en otra ciudad y no es así”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Agregó que está inscrita para votar en Ypané desde 2003 y nunca solicitó traslado a otro municipio. “Soy de donde siempre voté”, insistió.

“Línea misógina”

El senador Éver Villalba, por su parte, acusó al Nuevo Liberalismo de tener una “línea misógina” y señaló como ejemplo la reciente decisión tomada en una convención del PLRA de eliminar el requisito de paridad entre hombres y mujeres en candidaturas para elecciones.

Lea más: Principales listas del PLRA inscriben a sus “leales” para miembros del Directorio

“Ahora les molesta que una mujer está posicionada para ser candidata a intendenta en Ypané”, declaró.

Afirmó que el Nuevo Liberalismo está “instrumentando” al Tribunal Electoral Interno del PLRA “para debilitar a nuestro equipo político”.