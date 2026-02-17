Política
17 de febrero de 2026 - 06:48

PLRA: habría 20.000 candidaturas inscritas para elecciones municipales y partidarias

Fachada de la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), también nombrado Casa de la Libertad Rodrigo Quintana, en honor al joven asesinado por policías el 1 de abril de 2017.
La sede central del Partido Liberal Radical Auténtico en Asunción.Archivo, ABC Color

El presidente del Tribunal Electoral Independiente del Partido Liberal Radical Auténtico dijo que la cifra “extraoficial” de candidaturas y precandidaturas inscritas para las elecciones partidarias liberales y los comicios municipales de este año es de alrededor de 20.000. El PLRA oficializará las candidaturas la próxima semana.

Por ABC Color

La semana pasada, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) cerró las inscripciones de candidaturas para las elecciones municipales de octubre de este año y para los comicios partidarios que el principal partido de oposición del país celebrará también ese mes.

A diferencia de otros partidos como la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado), el PLRA celebra sus elecciones de autoridades partidarias, que se renuevan cada cinco años, en simultáneo con los comicios municipales.

En comunicación con ABC Cardinal este martes, Gustavo Bernal, presidente del Tribunal Electoral Independiente del PLRA, explicó que la inscripción de candidaturas liberales culminó el pasado 9 de febrero y, pasado un periodo de tiempo de cinco días para el planteamiento de impugnaciones, comenzará en breve el análisis de esas impugnaciones.

Lea más: Buscan fortalecer al PLRA para que “un liberal” encabece la chapa presidencial en 2026

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El PLRA tiene previsto oficializar sus candidaturas y precandidaturas el próximo 26 de febrero.

Candidatos a la presidencia del PLRA

Además de las precandidaturas para intendencias y juntas municipales, el PLRA anunciará candidaturas para cargos partidarios que van desde presidente y vicepresidentes primero y segundo hasta miembros del directorio y representantes departamentales, convencionales, miembros de comités partidarios locales y del exterior, y autoridades de filiales juveniles.

Lea más: Principales listas del PLRA inscriben a sus “leales” para miembros del Directorio

Por el cargo de presidente del PLRA pugnarán siete candidatos: los senadores Ever Villalba y Dionisio Amarilla, el intendente de Fernando de la Mora, Alcides Riveros; el exsenador Luis Jaeggli, el exconvencional constituyente Herminio Ruiz Díaz, la abogada Marlene Orué y Abel Villalba.

Alrededor de 20 mil inscritos

Bernal dijo no contar con la cifra exacta de candidaturas inscritas para los próximos comicios, pero dijo haber sido informado extraoficialmente de que el número estaría alrededor de 20.000.

Agregó que, según los últimos datos oficiales, el PLRA tiene aproximadamente 1.200.000 afiliados en todo el país, aunque dijo creer que esa cifra ha “aumentado enormemente” desde la última vez que esos datos fueron recabados.