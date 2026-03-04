Gobernadora de Concepción dice que no responderá a las declaraciones del senador Beto Ovelar

El senador Silvio Beto Ovelar pidió que se haga una modificación del artículo 9 de la Ley 7264/24, que crea el Fondo Nacional de Alimentación Escolar para la Universalización Equitativa de la Alimentación Escolar, para despojar a la Gobernación de Concepción de la administración de los recursos de Hambre Cero. Intentamos conocer la respuesta de la ejecutiva departamental, Liz Natalia Meza (ANR, HC), al respecto.

Sin embargo, Meza contestó que no se referirá a las expresiones de su correligionario y que ya no hablará sobre los cuestionamientos respecto a la presunta utilización de los recursos del programa Hambre Cero para solventar el fastuoso festejo de los quince años de su hija.

Lo que dijo Beto Ovelar

“Cuando solía reunirme con los amigos, les decía que vaticinaba que íbamos a tener virreyes y señores feudales o señoras feudales, en este caso. Hoy, lo que está ocurriendo en Concepción, a mí no me llama para nada la atención la denuncia que se formula porque yo ya tuve —no solo de ella, sino también de otros gobernadores— Ipo pohý`i lo mitã (que literalmente se traduce: tienen manos pesadas los muchachos, aunque por el contexto tendría un significado)”, dijo el senador Ovelar.

En otro momento, Ovelar dijo que la modificación solicitada es como una medida ejemplar para la “po pohýi de la gobernadora de Concepción”.

Fastuosa fiesta

El sábado 28 de febrero pasado se realizó el festejo por los 15 años de la hija de la gobernadora de Concepción. Desde que se conocieron los detalles de la decoración que iba a verse esa noche, los internautas expresaron indignación por la fastuosa fiesta que se preparaba.

Ya en la jornada del sábado último se pudo ver que, en la fachada antigua del Club Concepción, fue colocado un enorme banner que tenía impresa la imagen de un castillo, que solo era la antesala de la impresionante y costosa decoración. Tres grupos musicales tocaron en el cumpleaños.

Un variado menú a la carta fue servido esa noche, acompañado de diversos tipos de tragos, cerveza, whisky y vino. También había opciones de consumir agua, agua con gas y agua tónica. Asimismo, los invitados podían elegir entre unos 13 tipos de postres, entre otros.

Fuentes indicaban que se gastarían G. 2.000 millones, pero la ejecutiva departamental y su marido, el contador Nelson Rivas, dijeron en una conferencia de prensa que el presupuesto era de unos G. 600 millones. Además, indicaron que estaban invitadas unas 500 personas.