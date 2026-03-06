Hambre Cero: Johanna Ortega pide que lupa recaiga sobre todos

Ellos, los diputados, ahora deberán analizar el proyecto de ley con media sanción del Senado, que quiere quitar la administración de Hambre Cero a los gobernadores de Concepción, Liz Meza (ANR, HC); Alto Paraná, César Landy Torres (ANR, HC) y de Itapúa, Javier Pereira Rieve (PLRA, Nuevo Liberalismo) y que fue promovido por ciertos senadores cartistas como aparente adelanto de las internas.

“Nosotros siempre fuimos defensores de que eso tendría que estar descentralizado con mejores mecanismos de control, que es lo que corresponde. Lo que acá falta es transparencia, administre quién administre, apuntó Ortega.

La iniciativa “es una cuestión interna que ya está corriendo, eso es básicamente. Mucho de lo que veremos este año es parte de esa interna electoral que se vive”, remarcó Ortega, que también puso otro ejemplo reciente de cómo en el cartismo “el muerto se asusta del degollado” recién cuanto les afecta.

“En Diputados, esta semana, Cristina Villalba (ANR, HC) hacía un reclamo al TSJE y mencionaba el tema de traslados irregulares (de votantes). Lastimosamente cuando nosotros denunciamos, nadie nos escuchó, nadie levantó la oreja, pero ahora que ellos están afectados” reaccionan, dijo.