Concejal presenta pedido de rechazo de la ejecución presupuestaria 2025 de la Gobernación de Concepción

La concejal departamental Analía Ocampos (PLRA) explicó que uno de los cuestionamientos tiene que ver con la “atomización de gastos”. En ese sentido, indicó que en la cuenta bancaria 402327753602 (IVA) se detectó un comportamiento que rompe toda lógica contable y administrativa.

Solo el 12 de diciembre de 2025 se procesaron cientos de cheques por el monto idéntico de G. 500.000 de forma consecutiva, en tiempos inferiores a 60 segundos, explicó.

Bandera roja

“Esta práctica, conocida como 'bandera roja’, se utiliza para evitar el control de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) y la trazabilidad de grandes desembolsos”, explicó.

Asimismo, dijo que resulta alarmante la prioridad de pago otorgada a la empresa Pierce & Pierce SA, que arrastra antecedentes por “mala fe e información falsa” ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), aseguró Analía Ocampos.

“Al cierre del año, la gobernación registró obligaciones a favor de esta firma por un total de G. 1.155.050.254 (asientos 6265, 6343, 6345). De manera concurrente, el representante legal, Marcos Manuel Duarte, facturó individualmente a la gobernación (asiento 6266)”, describió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Contraloría inicia investigación sobre bienes de gobernadora de Concepción

“Caja circular”

De acuerdo con el informe que posee, mencionó que, en el año 2025, la Gobernación de Concepción realizó autotransferencias, conocidas como la “caja circular”. Todo esto, bajo rubros destinados a inversión social, muestra que la administración practicó una triangulación de fondos inaceptable, señaló la concejal departamental.

Lea más: Video: así fue la ostentosa fiesta de 15 años en Concepción

“El 29 de diciembre de 2025 se registraron pagos bajo los Objetos de Gasto 842 (aportes a ONG’s) y 874 (capita privado), donde el beneficiario final fue el propio gobierno departamental de Concepción”, relató.

Dijo también que en los asientos 6395, 6396, 6397, 6400 y 6401 suman cientos de millones de guaraníes retirados de rubros sociales para reingresar a cuentas discrecionales de la administración.

Hambre Cero

Según los datos que maneja la líder de la bancada liberal de la Junta Departamental de Concepción, la gobernación tendría una deuda de G. 13.000.000.000 con dos empresas proveedoras de los alimentos dentro del programa Hambre Cero. Las firmas son Blanca Nieves y Altair, explicó.

Comisión de hacienda

Su presidente, René Centurión (ANR-HC), dijo que verificaron obras y documentos para poder, finalmente, redactar el dictamen que, en resumen, señala que debe ser aprobada la ejecución presupuestaria del año 2025.