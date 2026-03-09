Ovelar deja entrever que bancada HC no le soltará la mano a Erico Galeano

El senador Silvio “Beto” Ovelar señaló el pasado viernes que la bancada de Honor Colorado analizará esta semana la situación de su colega Erico Galeano, condenado a 13 años de prisión por sus vínculos con el esquema narco investigado en el operativo A Ultranza Py.

“Yo soy respetuoso de las normas y nosotros tenemos que proceder en consecuencia. El lunes (por hoy) a más tardar vamos a pronunciarnos”, sostuvo.

Este lunes, cuando fue consultado sobre si ya tomaron una postura, ya sea la de pedirle su renuncia o presentar un pedido para su pérdida de investidura, el parlamentario indicó que Erico aún no tiene una condena firme.

“Primero, la Constitución dice que debe ser una sentencia firme y ejecutoria. Él tuvo una condena en primera instancia y creo que aún no tiene condena firme y ejecutoria. Ahora, si él decide renunciar o no, es una cuestión ética y es una decisión individual", remarcó Ovelar.

Luego apuntó: “Si nosotros le dejamos sin investidura, le estamos directamente condenando anticipadamente sin tener la posibilidad a la apelación, algo que todo ciudadano tiene".

Cuando se le puso como ejemplo la expulsión de Kattya González, indicó que no estuvo de acuerdo, pero votó a favor porque fue una decisión de bancada y del partido. “Pero yo sigo sosteniendo que lo que pasó con Kattya fue un acto injusto”.

“Ahora, yo pregunto: ¿Tenemos la certeza absoluta de que es culpable Erico? ¿Acaso ya no hubo casos donde la sentencia en primera instancia fue revocada? Si él decide renunciar lo vamos a aceptar", remarcó el legislador, quien evitó responder si ellos, como bancada, van a pedir la pérdida de investidura.