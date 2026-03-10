Caja Fiscal: senador propone que el Estado aporte como empleador

La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Senadores analizará esta mañana el proyecto de ley de reforma de la Caja Fiscal.

El presidente de la comisión, Silvio “Beto” Ovelar, anunció ayer que planteará que el proyecto sea tratado este miércoles en sesión ordinaria de la Cámara Alta.

Ante dicho anuncio, el senador liberal Líder Amarilla, miembro de la comisión, señaló que todavía no existe acuerdo con los gremios, ya que persisten varios puntos en discusión y aún no se ha alcanzado un consenso.

Indicó que todavía no se han afinado los aspectos que deberían modificarse del proyecto aprobado en la Cámara de Diputados, al que calificó de “lapidario”. Según expresó, la versión aprobada perjudica al trabajador desde todo punto de vista, ya que le exige trabajar más años y realizar mayores aportes para acceder a la jubilación.

Lea más: Reforma de la caja fiscal será sancionada con modificaciones esta semana, dice Alliana

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Jubilación no es un regalo del Estado

En ese sentido, afirmó que la jubilación “no es un regalo” que el Estado otorga al funcionario, sino una compensación que debe recibir por sus años trabajados. “Esto no es un regalo para el trabajador, es una devolución por todos los años trabajados”, expresó.

Por ello, sostuvo que el Estado debe aportar un porcentaje como empleador, tal como ocurre en otros países de la región y como ya se establece para el sector privado en Paraguay.

Asimismo, indicó que la intención de racionalizar el uso del dinero público no debe traducirse en una presión sobre el sector de los jubilados, sino en un mayor control de entes donde se presume un uso desmedido de recursos, como el Instituto de Previsión Social (IPS).

“El porcentaje que tiene que poner el Estado debe estar en el presupuesto, no se tiene que presentar como un déficit, sino como un aporte que hace por ley. El Estado debe decir que es empleador y, entonces, aportar no como una pérdida. La forma en que se encara esto es como si fuera que el Estado le está haciendo un favor a estos compatriotas. El Estado tiene su responsabilidad y su cuota aparte, eso es lo que no sincera en el presupuesto”, dijo.

Lea más: Docentes en pie de guerra por reforma de caja fiscal que se trataría este miércoles

Cuestionamientos al enfoque del Gobierno

El legislador lamentó que la reforma de la Caja Fiscal se esté planteando como si el Estado estuviera haciendo un favor a los jubilados, algo que considera incorrecto.

También señaló que, bajo gobiernos colorados, el Estado ha malgastado y continúa utilizando de manera ineficiente el dinero público, lo que —según afirmó— explica por qué actualmente no alcanza para cubrir el déficit de la Caja Fiscal.

Equilibrio entre el Estado y los gremios

Amarilla manifestó que es necesario buscar un equilibrio entre la posición del Estado y las demandas de los gremios.

Lea más: Policía activa dispositivo de seguridad ante movilización docente

En ese contexto, planteó que el aporte del funcionario podría aumentar del 16% al 18% y que la edad mínima de jubilación pase de 57 a 59 años. Asimismo, propuso que el Estado aporte un 10% como empleador, iniciando con un 5% que se incrementaría de manera gradual cada año.

Precisó que actualmente el Estado plantea elevar el aporte del funcionario al 18%, fijar una edad mínima extraordinaria de 59 años y una ordinaria de 62, sin contemplar un aporte estatal en calidad de empleador.

Según Amarilla, actualmente existen 290.000 funcionarios públicos, lo que representa aproximadamente el 4,5% de la población paraguaya.