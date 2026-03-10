Política
10 de marzo de 2026 - 18:25

Peña debe “encariñarse menos” de su gabinete, dice diputado colorado

Eddie Jara y Santiago Peña
Imagen de archivo: el expresidente de Petropar Eddie Jara junto al presidente Santiago Peña. Gentileza/Presidencia de la República

Según el diputado colorado Hugo Meza, él y otros legisladores supuestamente ya habían recomendado al presidente Santiago Peña a destituir a Eddie Jara de Petropar, aunque esto no ocurrió y el cuestionado exfuncionario presentó su renuncia. “Le vengo diciendo que se encariñe menos”, apuntó.

Por ABC Color

Este martes, Eddie Jara renunció a la presidencia de Petróleos Paraguayos (Petropar) y rápidamente el presidente Santiago Peña nombró a William Wilka como su reemplazo. Al respecto, el diputado colorado Hugo Meza dijo que “hace rato él no debería haber estado en el cargo”.

Según el legislador, él y otros legisladores le habrían mencionado al Presidente de la República que iba a ser “mucho más popular” destituir a Jara en lugar de bajar los precios de los combustibles.

“El gobierno tiene que dar muestra clara de aquel que tiene una sola sospecha de corrupción, mal manejo administrativo, ostentación, tiene que caer. Por lo menos apartarle y luego que la justicia haga lo que concierne. Le vengo diciendo al Presidente de la República que se encariñe menos con su gabinete y con sus colaboradores”, agregó.

Incluso consideró que Peña “peca de buena fe al mantener a altos funcionarios” pese a que estos están “completamente aplazados y con serios indicios de corrupción”.

Acuerdo SOFA

En lo que refiere al acuerdo de cooperación militar con los Estados Unidos de América del Estatuto de las Fuerzas, denominado SOFA (Status of Forces Agreement) -que ahora pasa al Ejecutivo para su promulgación-, Meza sostuvo que mediante esto “no se compromete ninguna soberanía”.

“Un marco jurídico de lo que se viene nomás haciendo en cooperación en materia de seguridad. Más allá queremos también ver un acuerdo mucho mayor en lo que refiere a materia de comercio que es lo que realmente necesitamos”, agregó.

El diputado Hugo Meza (3º izq.) se reunió ayer antes de su viaje con el presidente de la República, Santiago Peña.
El diputado Hugo Meza (3º izq.) con el presidente Santiago Peña y miembros de su gabinete.

Asimismo, precisó que se debe “aprovechar esta época dorada que tiene el Paraguay con Estados Unidos” para afianzar lazos y tratar temas como el combate al narcotráfico, crimen organizado o inclusive el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

