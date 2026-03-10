Salida de Eddie Jara fue por crisis de Troche, dice sindicato y celebra nombramiento de Wilka

Gerardo Parodi, miembro del Consejo Intersindical de Petropar, afirmó que el cambio en Petróleos Paraguayos (Petropar) fue una decisión que Santiago Peña tomó “por la paz”, en medio de la crisis que atraviesa la planta alcoholera de Mauricio José Troche tras la paralización del proceso licitatorio para culminar el nuevo tren de molienda.

Consultado sobre si el relevo de Eddie Jara de Petropar guarda relación con las presuntas irregularidades detectadas en su declaración jurada, Parodi refirió que hasta el momento no existe un dictamen del ente contralor y prefirió señalar que el detonante de la renuncia y nuevo nombramiento tiene que ver con el conflicto interno.

Sobre el nombramiento de William Wilka como nuevo presidente de la petrolera estatal, Parodi opinó que se trata de una buena decisión teniendo en cuenta que este ya ocupó varios cargos de dirección y se trata de una persona de perfil técnico y no político.

En lo que refiere al presente de Petropar, la mirada gremial es positiva, según indicó. “Estuvimos hablando con la gente, compañeros nuestros y este año ganamos 45 millones de dólares como empresa y eso nos alegró mucho”, expresó Parodi.

Pedido al nuevo presidente

Gerardo Parodi dijo que si bien William Wilka es para ellos una persona en la que confían debido a su carrera dentro de la institución, indicó que como organización sindical estarán monitoreando la gestión. En ese sentido, recomendó al nuevo presidente priorizar las necesidades de la ciudadanía a la hora de fijar los precios.

“Ojalá que el nuevo presidente siga manteniendo el precio, que no alcen todavía porque si hoy Petropar alza el combustible, prácticamente la canasta familiar va a estar por el techo”, señaló Parodi y precisó que actualmente la estatal puede “resistir un poquito más” antes de decidir un reajuste teniendo en cuenta la suba del precio del petróleo a nivel internacional.

Por otro lado, señaló que uno de los principales objetivos del sindicato es tener más estaciones en todo el país.