Diputado Raúl Benítez afirma que el único camino para la Caja Parlamentaria es su eliminación tras revelarse millonario déficit

El diputado Raúl Benítez (independiente), quien junto con la diputada Johanna Ortega (PPS) presentó un proyecto para eliminar la caja parlamentaria afirmó que mantener el sistema implicaría un perjuicio directo al Estado y a los ciudadanos.

“Lo que confirma este cálculo actuarial es lo que siempre se dijo: el único camino posible para esta caja es la eliminación. Cualquier ley que sostenga esta caja, cualquier ‘reforma’ que sostenga esta caja, es aprobar un daño patrimonial al Estado”.

El diputado calificó al sistema previsional parlamentario como “un agujero negro que se llena de dinero para sostener el privilegio de una clase política que se cree superior al resto de la república”.

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También cuestionó los beneficios especiales que mantiene el régimen. “Una caja que mantiene privilegios tanto en cuanto a los años de aporte, en cuanto a la edad en la que uno se jubila, en cuanto al nivel de tasa de sustitución y ni qué decir en cuanto al daño irreparable que le hace al Estado y por ende a los ciudadanos. El único camino es la eliminación”.

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Estudio actuarial revela déficit y falta de sostenibilidad

El informe del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Legislativo advierte que el sistema enfrenta ingresos insuficientes para cubrir los beneficios jubilatorios, además de una presión creciente por el aumento del número de jubilados.

El documento concluye que la caja legislativa no es sostenible en el largo plazo, lo que abre el debate sobre su futuro dentro del sistema previsional paraguayo.

Entre las alternativas analizadas, el estudio plantea que la única solución estructural posible sería migrar hacia un sistema de capitalización individual.

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En este modelo, cada afiliado acumula sus aportes en una cuenta personal, que posteriormente financia su propia jubilación, evitando el desbalance financiero del sistema actual.

Debate político: reforma o eliminación

Mientras el informe genera cuestionamientos al sistema vigente, en el Cámara de Senadores del Paraguay se preparan para analizar este miércoles un proyecto de ley que propone reformar la Caja Parlamentaria, aunque manteniendo el esquema y varios de los beneficios actuales.

En paralelo, el proyecto que buscaba eliminar la llamada “jubilación VIP” de los parlamentarios fue archivado en la Cámara de Diputados.

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En su reemplazo, legisladores elaboraron otra iniciativa que mantiene la existencia de la caja previsional parlamentaria, lo que ha generado críticas desde sectores políticos y ciudadanos que consideran que el sistema mantiene privilegios.