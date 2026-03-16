Jueves vence plazo para que políticos presenten Declaraciones Juradas de campaña

Este jueves 19 de marzo se cumple la fecha límite para que los políticos entreguen a la Justicia Electoral sus Declaraciones de Ingresos y Gastos de Campaña (DIGC) así como sus Declaraciones de Intereses Económicos Vinculados (DIEV), un trámite creado para la trazabilidad del dinero sucio en la política.

La fecha límite era el sábado 10 de marzo último, pero la fecha fue prorrogada por el TSJE, ente cuyo titular es Jorge Bogarin González (Ind), debido a supuestos ataques informáticos a la web del ente, plataforma en que los políticos remiten sus declaraciones juradas.

Posteriormente el viernes 20 de marzo la Justicia Electoral debe publicar las declaraciones juradas DIGC y DIEV en la web del Observatorio Nacional de Financiamiento Político (ONAFIP) desde su sistema SINAFIP Candidatos.

Esto involucra a cada uno de los precandidatos a intendentes y concejales de todas las fuerzas políticas en los 263 municipios del país. Las internas se realizarán el 7 de junio y las elecciones municipales el 4 de octubre.

La aplicación de la Ley de Trazabilidad del Dinero Sucio en internas (Ley N° 6547/2020) se aplicó como novedad en las elecciones municipales del 2021. La norma se impulso buscando identificar o, al menos, dificultar la circulación del dinero sucio en campañas electorales.

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La norma exige a los movimientos políticos designar a un “Administrador de Campaña”. Estas fuerzas también estarán obligadas a comunicar a las entidades financieras, vía correo electrónico, la resolución por la cual se reconoce a los movimientos internos.