Para Lizarella “no fue lo correcto” cómo fue aprobada la reforma de la Caja Fiscal en Diputados

La Cámara de Senadores aprobó el miércoles último el proyecto de reforma de la Caja Fiscal con modificaciones, por lo que ahora nuevamente la Cámara de Diputados debe tratarlo para ratificarse en su versión o aprobar la versión del Senado.

Uno de los principales cuestionamientos a los Diputados fue la falta de dialógo con los sectores afectados, los cuales son la Policía Nacional, los militares, los magistrados y los docentes, estos últimos, quienes organizados realizaron varias manifestaciones masivas para modificar el proyecto propuesto por el gobierno de Santiago Peña, ya que varios de sus derechos adquiridos fueron afectados.

La senadora Lizarella Valiente, de la bancada oficialista, criticó a sus colegas diputados por no dialogar en su momento con los afectados por la reforma, e incluso sostuvo que “no fue lo correcto” la manera en que aprobaron el proyecto en la cámara baja.

“Desde un principio dije y sostuve que la manera en que fue aprobado en diputados no fue lo correcto, en el sentido de que el sector que fue afectado tuvo que haber sido consultado, ¿en qué sentido?, son derechos adquiridos de los trabajadores y en ese sentido se tuvo que haber hecho esta mesa de diálogo que fue la postura que hemos tenido en Senadores, consensuar un proyecto que creo hoy realmente es un término medio”, expresó.

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Diputados está “dilatando” innecesariamente

El proyecto de reforma de la Caja Fiscal podría no tratarse en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de este martes, mientras que los legisladores buscan dialogar con las partes afectadas.

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Para la senadora Valiente, esto genera una dilatación “innecesaria” de la reforma, e insistió en que llegaron a un acuerdo entre las partes.

“Considero que están dilatando de manera innecesaria. Yo respeto mucho a mis colegas congresistas diputados, pero hemos llegado a un acuerdo bastante loable en Senadores y para mí están dilatando. Esta versión de Senadores es lo más adecuado, no sé si ellos lograrían algo más loable para estos sectores, pero creo que en la versión Senadores es lo más acertado para su aprobación ya en Diputados”, señaló.

También habló sobre la caja parlamentaria, la cual no entraría aún en el orden del día de la sesión de la Cámara de Senadores de este miércoles; sin embargo, esto se definiría en el transcurso del día.

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Pérdida de investidura de “Chaqueñito”

El senador colorado cartista, Javier “Chaqueñito” Vera, está nuevamente en el centro del debate, ya que la senadora Yolanda Paredes, del partido Cruzada Nacional, planteó la pérdida de investidura de su ex correligionario.

El pedido de pérdida de investidura responde a un nuevo escándalo en el que está envuelto Vera, tras darse a conocer una supuesta adjudicación irregular de un departamento del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) en la ciudad de Luque, en el marco del proyecto de “Viviendas Económicas”, dirigido a familias con ingresos de hasta G. 20 millones, mientras que el legislador gana más de G. 37 millones.

Según la senadora Paredes, “Chaqueñito” incurrió en tráfico de influencias fehacientemente comprobado mediante el contrato establecido con el MUVH, que -dijo- confirma una maniobra para favorecer a su colega.

Sobre este tema, Valiente dijo que analizarán en bancada cual será la postura, ya que también deben escuchar a “Chaqueñito”, quien pasó a formar parte de su bancada, pese a haber accedido a la misma por el Partido Cruzada Nacional. La reunión de la bancada de Honor Colorado se realizará mañana a la tarde, según precisó, y no descartó convocar al ministro del MUVH, Juan Carlos Baruja.

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“Escuché que se planteó en la mesa directiva y solicitó si los colegas quieren acompañar para que puedan firmar. Estamos aguardando también la presencia del líder de la bancada para tener la reunión que siempre tenemos para hacer el estudio de la propuesta. Estuve escuchando las declaraciones del ministro, además de que supuestamente está la documentación al respecto, entonces tenemos que ver los documentos si es que verdaderamente es así”, respondió al ser consultada sobre el tema.

En el caso del hermano de la también exintegrante de Cruzada Nacional que se pasó al cartismo, la senadora Zenaida Delgado, quien también fue adjudicado con una de las viviendas del programa, dijo que si este ciudadano cumplió con toda la documentación, “nuestros hermanos no tienen la culpa” de que los parientes incursionen en política, por lo que no ve irregularidad en el caso, de acuerdo a la información que maneja.