Víctimas de mafia de pagarés exigen “voto valiente” ante actual sumisión y complicidad estatal

Miembros de la Coordinadora de víctimas de la “Mafia de los pagarés”, que estiman tienen un total de 17.000 personas afectadas, volvió a solicitar a legisladores que traten varios proyectos cajoneados, entre ellos modificaciones legales, pero principalmente el pedido de juicio político contra todos los ministros de la Corte Suprema de Justicia a quienes consideran cómplices del esquema.

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Uno de los voceros de la Coordinadora, Pedro Coronel dijo que la iniciativa busca el “voto valiente” de los legisladores, y recordó el caso reciente de la reforma de la Caja Fiscal, donde los diputados cartistas y aliados oficialistas votaron en la línea que le impuso el Ejecutivo, y les pasó factura.

“El voto obediente no es democracia, no es justicia, no se ajusta a derecho, por eso nosotros hoy le vamos a pedir a los diputados también para que voten de manera valiente, para que voten por la democracia, para que voten para rescatar esta República, esta Nación que está ahora bajo el mando de la mafia y pasó mucho tiempo ya para el juicio político a los ministros de Corte", dijo Coronel.

La mafia de los pagarés es un presunto mega esquema criminal en la mira de la justicia, donde presuntamente empresas privadas y personas particulares (casas de crédito o venta de productos, empresas de cobro de deudas, abogados, entre otros) se habrían confabulado con funcionarios estatales (jueces de paz, actuarios, ujieres notificadores y más) para realizar cobros compulsivos a miles de personas de maner irregular.

Las víctimas insisten en el juicio político ya que creen que persiste la complicidad desde la Corte y otros poderes del Estado propio Estado.

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“Nosotros entendemos que la mayoría de los parlamentarios tienen una relación con ellos, ya sea política o económica y tienen una orden de de protegerle a los ministros de la Corte”, pero con el caso de la reforma de la Caja Fiscal donde lograron hacer retroceder a los oficialistas, “se va abriendo esperanza para que ellos puedan animarse a actuar con valentía”.

Pese a apelar a la “sensibilidad social” de los legisladores, son conscientes de que tal vez eso no baste, por lo que también les advirtieron que si no actúan, les pasarán factura en las elecciones.

“El voto valiente es el inicio. Les vamos a pasar la factura si ellos no actúan de esa manera. No es por maldad o sino, es que es por justicia”, remarcó.

Otros proyectos que exigen también sea aprobado es el de traslado de expedientes vinculados al caso Mafia de Pagarés, así como el proyecto que plantea una indemnización a las víctimas, presentado por el diputado cartista David Jara.

Otro proyecto que piden sea aprobado y que está en cancha de Diputados -de hecho figura como 9º punto del orden del día- es el proyecto de ley “que establece la restitución de los pagarés con la extinción de la obligación y dispone un régimen sancionador”,