Peña alaba a Trump en egreso de diplomáticos de carrera

En la Cancillería nacional se llevó a cabo esta mañana el acto de egreso de los cursos de formación periodos 2022–2023 y 2023–2024 de la Academia Diplomática y Consular “Carlos Antonio López”. El titular del Poder Ejecutivo, Santiago Peña presidió la ceremonia, acompañado de la primera dama, Leticia Ocampos, y el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano.

En su discurso, Santiago Peña recordó que en los tres discursos que emitió en la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York, expresó que “este sistema multilateral ya no funciona”.

“Ya no podemos simplemente creer que lo que antes estaba ahí va a continuar estando. Y lo que está haciendo hoy Estados Unidos es simplemente precipitar, precipitar este sistema mundial de instituciones que ya no está resolviendo los grandes conflictos, que ya no es justo y no ha sido justo para un país como Paraguay, un país que ha sido totalmente subestimado, y esto por una doble razón, porque el mundo no ha sido capaz”, manifestó Peña.

El titular del Poder Ejecutivo aludió a la política exterior del presidente estadounidense Donald Trump, que imprime una dinámica de relacionamiento bilateral con los estados, dejando de lado la política multilateral, como la Organización de las Naciones Unidas. Meses atrás la Casa Blanca confirmó, por ejemplo, que abandonó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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Desde enero de 2025, la administración Peña se acercó a Donald Trump tras asumir su segundo mandato al frente del país del norte. Tanto es así que firmó, hasta ahora, principalmente, acuerdos militares, de defensa, seguridad, migratorios, entre otros.

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En otro momento de su discurso, Peña dijo que “el mundo que está dejando de existir como lo habíamos visto a lo largo de los últimos 80 años”. Indicó que la Segunda Guerra Mundial fue un punto de inflexión en el mundo, en la civilización moderna y el mundo del post-Segunda Guerra Mundial, que fue un diseño desde la creación de las Naciones Unidas.

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“Las organizaciones de Bretton Woods y lo que ocurrió en nuestro continente con la creación de la Asociación de Estados Americanos y, por supuesto, organismos multilaterales de crédito como fue el Banco Interamericano de Desarrollo. Todo eso que eran las seguridades que teníamos hoy están siendo cuestionadas. Y esto no es porque llegó un presidente norteamericano (Donald Trump) con una impronta diferente. No, no. Esto era parte de un proceso que ya venía en un constante proceso de deterioro”, expresó el Presidente.

Seguidamente, Peña dijo que la comunidad internacional debe reconocer al Paraguay como una nación independiente con un enorme potencial. Indicó que Paraguay, a lo largo de los años, colaboró con una visión muchas veces tímida y de no levantar tanto la cabeza, para “no incomodar a los vecinos” por tener un sesgo ideológico que es diferente al nuestro.

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“Yo me he rehusado a tomar esa actitud con respeto, pero con mucha responsabilidad. Me he encargado que la voz de Paraguay sea escuchada, sea escuchada de manera fuerte, sea escuchada de manera clara sobre aquello que nosotros creemos, porque finalmente las políticas, y principalmente la política internacional que yo he llevado adelante es la política sobre la cual yo he hecho campaña política para ser electo”, sostuvo.

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Destaca la preparación profesional de diplomáticos

En otro momento de su discurso, Santiago Peña felicitó a los nuevos egresados de los cursos de formación de la Academia Diplomática y Consular. Dijo que el diplomático paraguayo debe ser inamovible en sus principios y flexible en sus estrategias y creativo en las soluciones.

“Ustedes serán la voz del Paraguay, una voz que debe ser clara, digna y respetuosa, y también debe ser una voz firma y valiente, una voz que muestre que somos un país gigante en valores, en cultura y en voluntad de construir un futuro más justo y solidarios porque la diplomacia es ante todo un acto de humanidad”, expresó.

En representación de los egresados, Antonella Albertini destacó la importancia de defender y fortalecer el concurso público como mecanismo de ingreso al servicio diplomático y consular. “El mérito, la preparación y la excelencia deben seguir siendo la base de una diplomacia moderna, profesional y al servicio de todos los paraguayos”, manifestó.

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Las manifestaciones de Peña contrastan con sus palabras en campaña presidencial. El entonces presidenciable de la ANR, en un acto político con funcionarios de Itaipú, a inicios de 2023, desmeritó los estudios y admitió que llegó a ese lugar gracias al coloradismo. “Creen que los cargos que tienen son porque son guapitos, porque tienen la pared llena de títulos, pero los que llegan a los cargos, llegan gracias al Partido Colorado y eso es lo que vamos a votar el 30 de abril”, declaró Peña, desatando una ola de críticas.