Cartistas evitan molestar al “enano con complejo napoleónico” y otros mimados del Ejecutivo

Ayer durante sesión ordinaria de la Cámara de Diputados la aplanadora cartista se “olvidó” por unos momentos de su enojo con el Ejecutivo, al que culpaba de “quedar como boludos” con el debate de la reforma de la Caja Fiscal, y blindaron a cuestionados entes, entre los que se encuentra la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), a cargo de Óscar Orué, y al Ministerio de Economía y Finanzas, en manos de Carlos Fernández Valdovinos, entre otros.

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En lo que se refiere a la DNIT, se presentó un pedido de informes, que solicitaba “detallar el monto total abonado en concepto de bonificaciones a funcionarios de la DNIT durante el año 2025″, relacionado a los pago de “premios” a los funcionarios por el supuesto aumento de las recaudaciones.

Se buscaba saber cuánto es el monto que se repartieron entre los funcionarios de Recaudación por el simple hecho de hacer el trabajo por el que ya les pagan millonarios salarios.

Sumado a que la recaudación cayó este año, motivo por el cual el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, decretó una “economía de guerra”, los cartistas se negaron rotundamente a que se apruebe el pedido de informes y lo cajonearon enviando el documento a comisiones.

El requirente de la información, diputado Rubén Rubín (Independiente) repudió el cajoneo y advirtió que insistirá con su aprobación el tiempo que sea necesario.

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“Me van a tener que rechazar todos los martes, y también le digo al enano con complejo napoleónico (por Orué) que yo no voy a parar porque la plata no es tuya, es de todos los paraguayos”, dijo Rubín.

Enojo de “gua’u” con Fernández Valdovinos

Los cartistas se pasaron despotricando toda la semana contra el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, por supuestamente “estafarlos” con informes técnicos sobre la Caja Fiscal, e incluso la exlíder de bancada de Honor Colorado, diputada Rocío Abed, dijo que por su culpa quedaron “como boludos”, sin embargo, también lo terminaron salvando.

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Esto ya que también mandaron a comisiones el proyecto de declaración que “que insta al Poder Ejecutivo –Presidencia de la República y Ministerio de Economía y Finanzas– a presentar ante el Congreso Nacional un plan de saneamiento de las finanzas públicas y regularización de pagos pendientes del Estado”, presentado por el diputado aliado cartista Hugo Meza (ANR, B).

Meza, uno de los que tiroteó contra Fernández Valdovinos, pretendía que el MEF aclare qué plan tiene para cubrir las millonarias deudas del Estado principalmente con farmacéuticas proveedoras de medicamentos, así como también a vialeras (obras públicas).

Supuestamente se planteó convocar ante la mesa directiva de Diputados a Fernández Valdovinos en un plazo de 15 días, pero de momento no hay confirmación.

No aclaran sobre SOFA y la “doble lapicera”

Por otra parte, los cartistas también evitaron un simple pedido de informes para que el Ejecutivo aclare si tiene una “doble lapicera”, es decir, si el presidente de la República, Santiago Peña, igual puede promulgar leyes estando de viaje, a la par del vicepresidente Pedro Alliana que supuestamente debe asumir esas funciones.

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Esto con relación a la promulgación desde Chile a manos de Peña del Acuerdo Militar sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés) con el Gobierno de los Estados Unidos de América. En este caso, evitaron “molestar” al jefe de Gabinete Civil de la Presidencia y exministro de Industria y Comercio, Javier Giménez.

En tal sentido, también mandaron al freezer de las comisiones el proyecto “que pide informe al Gabinete Civil de la Presidencia de la República, sobre la publicación e inserción en el Registro Oficial de la Ley Nº 7630/2026, Acuerdo entre el Gobierno de la República del Paraguay y el Gobierno de los Estados Unidos de América, relativos al Estatuto de las Fuerzas”, presentado por la diputada Johanna Ortega (Partido País Solidario).

“¿Alguien de Palacio de López podría aclarar si el Presidente promulgó una ley estando en el extranjero? De confirmarse tenemos dos lapiceras presidenciales funcionando al mismo tiempo: una en Asunción con Alliana y otra con Santiago Peña, mientras sigue girando por el mundo", había cuestionado la semana pasada Ortega.