“Economía de guerra”: Las sugerencias de Rubin a Santi para que “se ajuste los cinturones”

“En este difícil momento es importante que no solamente el pueblo paraguayo se ajuste los cinturones, sino que también el gobierno”, planteó el diputado Rubén Rubin (Independiente), luego de que el lunes pasado, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos anunció una política de “economía de guerra”.

Alerta a varios sectores el pedido de austeridad aún mayor en el uso del presupuesto -que ya es carente en áreas claves como salud y obras públicas-, generando preocupación que el “ajuste de cinturones” sea otra vez únicamente para estos sectores en déficit.

Ante esto, el diputado Rubén Rubin (Independiente) sugirió encorsetar algunos gastos superfluos, planteamiento que seguramente no será del agrado del oficialismo ya que tocarían varios de sus beneficios y de su estructura, en pleno año electoral.

Dónde ajustar?

“Propongo medidas puntuales: 1) eliminar el seguro médico privado; 2) eliminar las bonificaciones extraordinarias por 12 meses, al menos; 3) disminuir el 90% de inversión en catering; 4) disminuir el 90% de inversión en viáticos y pasajes, solamente en estos cuatro créditos presupuestarios, si es que tomamos esta medida, tendremos un ahorro de casi 700 millones de dólares en los primeros 12 meses", planteó el diputado opositor sobre parte del documento de propuesta presentado en la fecha.

En cálculos más finos, según los datos del documento presentado por el diputado, el “ahorro” anual estimado con sus medidas ronda los US$ 682 millones, discriminados de la siguiente manera:

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Eliminar el Seguro Médico Privado: US$ 102 millones de dólares.

Eliminar las Bonificaciones Extraordinarias: US$ 470 millones.

Disminuir el 90% de la inversión en Catering: US$ 19,7 millones.

Disminuir el 90% de la inversión en Viáticos y Pasajes: US$ 64,7 millones.

Reducción de nuevos policías (de 5.000 a 1.000) por año US$ 25,6 millones.

Hay varias sugerencias que difícilmente tome el Ejecutivo, como el caso de las bonificaciones, ya que los dejaría mal parados ante su principal base electoral de cara a las internas municipales del 7 de junio próximo como también lo de limitar los viajes, donde el presidente Santiago Peña es uno de los viajeros más asiduos.

“Yo le diría al presidente de la República -que hoy es nuestro canciller prácticamente- que se dedique él a viajar que tanto le gusta. Entonces, que deje si quiere el presupuesto de Presidencia de viáticos y pasajes, pero que corte absolutamente todo el resto", propuso.

Rubin utilizó el término de la “motosierra” muy relacionado al presidente “libertario” de la Argentina, Javier Miley, aunque también enfatizó que Aparte, no solamente aplicamos motosierra, sino que cree “firmemente que tenemos que gastar mejor, tenemos que ser creativos” y que además necesariamente “no gastar menos, tenemos que simplemente gastar mejor”.

“No solamente aplicamos motosierra, sino que creo firmemente que tenemos que gastar mejor", dijo, poniendo como ejemplo de gasto ajustable el relacionado a nuevos policías.

“Quizás una de las políticas públicas que más le está asfixiando a las finanzas es la propuesta de sacar 5.000 policías nuevos por año. Eso le cuesta en salario más de G. 200.000 millones al año cada 5000 policías nuevos que sacamos”, dijo.

Agregó que eso además es contraproducente, por la “cantidad se descuida la calidad”. “Estos 5.000 policías nuevos que está sacando el presidente Peña de hecho, salen sin pistola, porque no tenemos plata”, apuntó.

Propuso bajar de 5.000 a 1.000 policías nuevos por año, con lo que estima se podría ahorrar unos US$ 25 millones millones de dólares al año.

Plan es poner de cabeza al ciudadano para quitar hasta la última moneda, dice

Según el diputado opositor, su preocupación es mayor ya que ve que la intención del gobierno no es incluirse en el “ajuste de cinturones”, sino que de vuelta recaiga sobre el ciudadano.

“La economía de guerra, por lo que veo, que propone el Ejecutivo es ponerle de cabeza a los paraguayos y ver si sale una que otra moneda más", dijo vaticinando una posible hoja de ruta que podría incluso desencadenar, como última instancia, en el aumento de impuestos.

Si bien el no subir los impuestos fue una promesa de campaña de Santiago Peña, también lo fueron el “tener más plata en el bolsillo”, “salud sin esperas” y “vamos a estar mejor”, y todas ellas se quebraron hace tiempo.

“Van a subir primero el déficit fiscal para poder endeudarse más, cuando eso no alcance, van a subir los impuestos y van a destruir nuestra microeconomía", alertó.

Finalmente dijo que le planteará esta sugerencias al gobierno, ya sea a través del nexo con el Ejecutivo, el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, o bien, al ministro del MEF, Carlos Fernández Valdovinos a quién habían planteado convocar ante la mesa directiva de Diputados en los próximo días (no hay fecha definida aún).