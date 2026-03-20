Fondos públicos en ueno se dispararon 4.600% en 28 meses de gestión de Peña

Informes oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del Instituto de Previsión Social (IPS) evidencian que el banco ueno tuvo un crecimiento exponencial en la captación de depósitos estatales a partir de septiembre de 2023. La entidad, cuyo principal accionista es el Grupo Vázquez SAE –presidido por Miguel Vázquez–, pasó de administrar G. 70.000 millones de dinero público a manejar más de G. 3,2 billones al cierre de diciembre de 2025.

Este meteórico ascenso para los exsocios comerciales del presidente Santiago Peña representa un incremento del 4.600% en apenas 28 meses, considerando solo la moneda nacional. En dólares, el salto es aún más agresivo: de no registrar captaciones estatales, la entidad logró acaparar US$ 144 millones al cierre del año pasado, posicionándose entre las instituciones bancarias con mayor volumen de fondos públicos en el sistema.

Un arranque inmediato

Apenas un mes después de la asunción de Peña, los registros oficiales de septiembre de 2023 ya mostraban la primera gran colocación del IPS en la entonces Financiera ueno: un Certificado de Depósito de Ahorro (CDA) por G. 70.000 millones.

Para octubre de ese año la entidad inició su transformación en banco, proceso que culminó en diciembre de 2023. En aquel entonces, su influencia en el erario público era todavía moderada; los informes de la previsional mostraban depósitos que rondaban los G. 250.170 millones, sin rastros aún de fondos estatales en moneda extranjera.

El despegue y la fusión

El “vuelo” de ueno comenzó cumplidos los cinco meses de gobierno. Las planillas del MEF detallan que, al cierre de enero de 2024, la exfinanciera ya gestionaba G. 453.353 millones. Ese mismo mes la entidad anunció su fusión con el desaparecido Visión Banco.

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Tras este anuncio, las colocaciones públicas no solo no se detuvieron, sino que incorporaron los dólares. Para febrero de 2024 los depósitos en guaraníes sumaban G. 452.929 millones, mientras que en moneda extranjera ya se registraban US$ 15 millones en CDA, según el boletín oficial.

La escalada continuó tras la aprobación definitiva de la fusión en junio de 2024. Al cierre de julio de ese año el banco ya concentraba US$ 39,6 millones y G. 880.971 millones, montos que suman la escasa captación que tenía en aquel tiempo Visión. Sin embargo, el gran salto estaba por venir: para diciembre de 2024 ueno ya custodiaba G. 1,4 billones (de los cuales G. 1,3 billones provenían del IPS) y US$ 43 millones.

2025: Uno de los picos

La “bonanza” en la captación de fondos estatales alcanzó uno de sus picos en 2025. Según datos del MEF, para junio de ese año –a casi dos años del inicio de la gestión de Peña–, el banco acumuló G. 2,4 billones y US$ 106,7 millones. De estas cifras el IPS aportaba la mayor parte: casi G. 2 billones y US$ 14,4 millones.

La tendencia alcista cerró el 2025 con cifras históricas para la entidad ligada al entorno presidencial: los depósitos públicos totales alcanzaron los G. 3,2 billones y los US$ 144,6 millones, consolidando un crecimiento sin precedentes en el sector financiero local.

En la cima del sistema

Las planillas del MEF revelan que el banco de los exsocios del presidente Peña pasó de la invisibilidad a ocupar los primeros lugares en captación de recursos del Estado, desplazando a entidades bancarias con años de operatividad.

Hasta octubre de 2024 el 64,3% de los fondos públicos se concentraba en cuatro entidades: el Banco Nacional de Fomento (BNF), Continental, Sudameris y Basa. Sin embargo, para diciembre de ese mismo año, el escenario cambió: ueno bank irrumpió en el “Top 4”, desplazando a Basa, vinculada la familia del expresidente de la República Horacio Cartes.

La escalada no se detuvo. Para junio de 2025 ueno ya superaba a Sudameris en volumen de depósitos estatales. El hito final se registró en diciembre de 2025, cuando la entidad pasó a ocupar el segundo lugar en el ranking general, solo por debajo del estatal BNF.

En menos de tres años el banco vinculado al mandatario logró relegar al tercer y cuarto puesto a gigantes históricos como Sudameris y Continental en el manejo de la billetera pública.

Cambios temerarios de reglas

El IPS está bajo la lupa desde que fueron divulgadas las modificaciones de su reglamento de inversiones, en abierto beneficio para el banco Ueno. Un pedido presentado meses atrás por el diputado Mauricio Espínola describía los puntos preocupantes sobre las nuevas reglas a la hora de invertir dinero de los aportantes del IPS. Uno es la concentración y crecimiento inexplicable de fondos en el banco Ueno. El segundo y el tercer ítems son la trampa del rendimiento sobre la seguridad y plazos que comprometen la liquidez del IPS. El cuarto punto es la solvencia real, atendiendo la alta cifra de 300 millones de dólares diferida de manera inédita por decisión del BCP a 20 años por la cartera crediticia incobrable del absorbido Visión Banco. Asimismo se preguntó por las razones técnicas y jurídicas de la eliminación del requisito de patrimonio efectivo como contrapartida para las financieras y bancos para recibir inversiones del IPS.