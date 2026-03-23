Bonificaciones: Ministros tienen que ajustar su presupuesto, afirma Javier Giménez

En rueda de prensa en Mburuvicha Róga, el secretario general de la Presidencia y jefe de Gabinete Civil, Javier Giménez, fue consultado este mediodía cuál es la posición del Poder Ejecutivo acerca del festín de bonificaciones de algunos funcionarios que les permitieron pasar de cobrar casi G. 25 millones a más de G. 31 millones, como es el caso de varios ministros del gabinete del presidente Santiago Peña, como César “Tigre” Ramírez, Jorge “Turi” Cappello o los hermanos Liliana y Marcos Alcaraz.

“Bueno, la posición oficial del Poder Ejecutivo es que nosotros seguimos reforzando aquello que emanó de una ley muy importante, la N° 7445, que es una ley que se aprobó el año pasado. Esa ley es la ley del Servicio Civil que aprobó este Gobierno. El presidente Peña firmó esa ley. Y esa ley lo que hace es fortalecer el marco normativo que vincula la estructura y la clasificación de cargos a reglas muy claras. La bonificación está ligada, en este caso, a la responsabilidad y los recursos que manejan las autoridades", expresó Giménez.

Seguidamente, el jefe de Gabinete indicó que esa política que menciona tiene “que ver con el esfuerzo que hace el Gobierno del Paraguay, a través de esta ley específica, en donde, entre otras cosas, obliga a las instituciones a que hagan que la gente rinda exámenes para acceder a los cargos”.

Giménez manifestó que el cargo de ministros del Ejecutivo son de responsabilidad pero agregó que los secretarios de Estado también tienen la directiva “de salir a hacer este plan de ajuste que anunció el ministro de Economía (Carlos Fernández Valdovinos), porque es una tarea titánica”.

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“Es una tarea que exige mucha responsabilidad en el cargo, mucho expertise, mucha fuerza, mucha creatividad también, en buscar esos ajustes específicos en esto que demanda el presidente Peña, que es hacer más con menos”, sostuvo.

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El jefe de Gabinete Civil ahondó en su ejemplo de “austeridad” y citó el caso del ministro del Ministerio del Ambiente (Mades), Rolando de Barros Barreto. Giménez dijo que en una reciente reunión de ministros con el presidente Peña, fue consultado a cuánto ascendía su presupuesto anual.

“Y ponerle que sea 15 millones de dólares al año. Y bueno, va a tener que hacer lo mismo el ministro con 13 millones de dólares. Que es el ajuste al plan de caja, el dinero que hay y que ahora se ajustó, porque explicaba el ministro de Economía, cayó dramáticamente el tipo de cambio y eso afectó a los ingresos tributarios y eso nos obliga a tener responsabilidad en el cargo a todos los ministros y salir a buscar esta eficiencia que está enmarcada dentro de esta ley del Servicio Civil”, expresó el jefe de Gabinete Civil.

Bonificaciones, pero no a todos

Pese a la política de “economía de guerra” y ajuste del gasto público pregonada por el gobierno del presidente Santiago Peña, existe un festín de bonificaciones para sus ministros. A partir de 2025, varios integrantes del gabinete presidencial pasaron a cobrar varios millones más, tras incorporarse un nuevo rubro de “bonificación por responsabilidad”.

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Según datos del Ministerio de Economía, ministros-secretarios como César “Tigre” Ramírez (Deportes), los hermanos Liliana y Marcos Alcaraz (Seprelad y Secretaría de Inteligencia) y el secretario privado de Presidencia, Jorge “Turi” Cappello Bernal, aparecen entre otros que recibieron el “plus”.

Esta nueva nómina se suma a la ya integrada por el propio presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, y demás ministros cercanos a Peña. El político colorado cartista de Villa Hayes anunció hoy que renunciaba a los bonificaciones hasta el término de su mandato en el 2028.

En contraste, dentro del mismo Gobierno, otros ministros fueron discriminados en el reparto de privilegios. Llamativamente, las ministras Teresa Rojas (Senabico), Salma Agüero (Juventud), Nidia López (Correos del Paraguay), Sara Irún (Sedeco) y también el titular del Indert, Francisco Ruiz Díaz, no aparecen cobrando este adicional.

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Esto, pese a que son ordenadores de gastos de sus respectivas instituciones y desde la Presidencia del Senado en su intento por justificar el privilegio argumentaron ese cargo establecido en el clasificador presupuestario.