Por presión ciudadana Bachi renuncia a cobrar millonarias bonificaciones

El giro en la postura del titular del Senado se da luego de las publicaciones de ABC Color en el que se develaban las escandalosas bonificaciones que percibían altas autoridades del Estado, entre ellos la de Basilio Núñez.

A esto se suma el episodio ocurrido el viernes por la noche, cuando fue abucheado por el público en el Coliseo Departamental “El Cerrito”, durante la inauguración de un campeonato de fútbol de salón.

El rechazo también alcanzó al diputado Edgar Olmedo, en un contexto de creciente malestar ciudadano por los privilegios de la clase política.

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Desde 2025, el senador percibía G. 21 millones mensuales adicionales por este concepto, alcanzando ingresos totales de G. 63.302.850 al mes, en un contexto que el propio Gobierno define como de “economía de guerra”.

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Este esquema, legalmente vigente desde 2018, beneficia a altos funcionarios con pagos extra por encima de sus salarios base.

“El esfuerzo debe empezar por la dirigencia”

En su anuncio, Núñez justificó su decisión en el contexto económico actual: “Si le estamos pidiendo un esfuerzo a la ciudadanía, tenemos que empezar a hacer el esfuerzo nosotros mismos”, afirmó.

El legislador sostuvo que, más allá de la legalidad de las bonificaciones, el problema es “político y ético” ante la situación del país. También aclaró que la renuncia será por el resto de su mandato, hasta 2028.

Además de renunciar a su propio beneficio, Núñez adelantó que impulsará una ley para eliminar las bonificaciones en todos los niveles de conducción política.

La propuesta alcanzaría a:

Senadores y diputados

Gobernadores

Presidente y vicepresidente de la República

Ministros del Poder Ejecutivo

Autoridades del Banco Central y entidades financieras

Ministros de la Corte Suprema

Fiscal General, defensor y procurador

Tribunal Superior de Justicia Electoral

Contraloría y Defensoría del Pueblo

Presidentes de entes públicos

Según explicó, la iniciativa buscará suprimir estas asignaciones durante el ejercicio fiscal 2026.

Críticas por el “festín” en plena crisis

El anuncio llega en medio de fuertes críticas por lo que se calificó como un “festín de bonificaciones” dentro del Estado, en contraste con el discurso oficial de ajuste. Núñez encabezaba la lista de beneficiarios de este sistema, lo que intensificó el cuestionamiento público tras conocerse los montos.

Incluso el propio legislador reconoció que el enojo ciudadano es válido en este contexto.

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Consultado sobre por qué la medida no se tomó antes, Núñez argumentó que el escenario económico cambió recientemente: “En 2025 el panorama era alentador, ahora en 2026 es desalentador”, explicó.

Sin embargo, el anuncio se produce inmediatamente después de las revelaciones periodísticas y del episodio de abucheo, lo que abre el debate sobre si se trata de una decisión estructural o una reacción ante la presión social.

Posible destino de los fondos

El titular del Congreso también planteó la posibilidad de redirigir los recursos que hoy se destinan a bonificaciones hacia áreas sensibles como:

Salud

Educación

Medicamentos

Aunque no precisó cifras, adelantó que el impacto económico podría ser significativo. Bachi para concretar el anuncio debe plasmar en un proyecto de ley de reprogramación presupuestaria que debería ser presentado y tener ingreso éste miércoles en la sesión del Senado.