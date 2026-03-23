Chase defiende “autoaumento” de Bachi y dice que ya analizaba recortar bonificaciones

Mientras defendía que no hubo “autoaumento”, también aseguró que ya se analizaba eliminar estos beneficios antes de que estallara la polémica pública.

Chase sostuvo que el incremento en los ingresos de Núñez -que alcanzaban cerca de G. 63 millones mensuales- no fue una decisión personal. “No es que el presidente se autoaumentó el salario, sino que eso estaba previsto así”, afirmó.

El senador argumentó que se trata de una bonificación por “responsabilidad en el cargo” contemplada en el Presupuesto General de la Nación y aplicada a ordenadores de gastos en todos los poderes del Estado.

Sin embargo, evitó cuestionar el monto, pese a que se da en un contexto declarado como de “economía de guerra”.

Contradicción: dice que ya evaluaban cambios antes del escándalo

El punto más controvertido de su intervención surgió al intentar instalar que la eliminación de bonificaciones ya estaba en análisis previo. “Es una iniciativa que estuvimos hablando la semana pasada con el presidente”, aseguró.

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Pero inmediatamente después, matizó: “El presidente del Congreso estaba evaluando, nosotros escuchamos su propuesta”.

La afirmación entra en tensión con el contexto en que se produce el anuncio de Núñez, que se dio tras publicaciones del diario ABC Color y el fuerte rechazo ciudadano, incluyendo abucheos en un acto público.

Reacción tras el escándalo y el abucheo

El cambio de postura del titular del Senado ocurrió luego de quedar expuesto como uno de los principales beneficiarios del esquema de bonificaciones. Además, el viernes por la noche fue abucheado por ciudadanos durante un evento deportivo, lo que incrementó la presión política.

Pese a ello, Chase negó que la decisión haya sido forzada: “Comenzó cuando el ministro declara la economía de guerra”, insistió.

Ante los cuestionamientos, el legislador también rechazó que exista un “festín” de bonificaciones dentro del Estado. “No es ningún festín. Está establecido en la ley”, sostuvo.

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Incluso comparó el beneficio con responsabilidades laborales comunes: “Es como el cajero del supermercado”, afirmó.

El argumento generó más críticas, considerando la magnitud de los montos involucrados en las altas esferas del poder.

Aunque el presidente del Congreso anunció que renunciará a su bonificación e impulsará su eliminación por ley, Chase relativizó la posibilidad de una reforma profunda.

Indicó que la eliminación podría ser solo temporal, que dependería del contexto de crisis o quedaría como una decisión “personal” si no se aprueba una ley. “Debería ser hasta que termine la crisis y después volver a la normalidad”, señaló.

Caja parlamentaria, en segundo plano

En paralelo, el senador mencionó que avanza una reforma de la Caja Parlamentaria, que dejaría de recibir aportes del Estado.

No obstante, el tema quedó relegado frente a la controversia por los salarios y bonificaciones, que concentran hoy el foco del debate público.