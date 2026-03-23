Diputado Espínola exige a Contraloría denunciar ante Fiscalía festín en IPS

La semana pasada volvió a tomar trascendencia una serie de graves observaciones por parte de Contraloría -con posible implicancia penal- contra la gestión de Jorge Magno Brítez en el periodo fiscal 2024, donde se detectaron desembolsos de “bonificaciones” irregulares a funcionarios por G. 5.761.226.667, que la semana pasada Brítez ni siquiera amagó pretender recuperar.

Lea más: Denuncian presunto cobro indebido de Jose’i González y otros gerentes ”mau" en IPS

El diputado Espínola ya la semana pasada agregó otros casos particulares, incluso de posible “cobro indebido de honorarios” en lo que consideró es parte del “Festín de los Privilegios” en el IPS.

Lea más: Directora de Auditoría de IPS aparece en lista de CGR con ‘plus’ irregulares

Ante esta situación de presuntos hechos de relevancia penal evidentes, solicitó a Contraloría que informe si hará una denuncia penal formal contra la gestión de Brítez, además de casos puntuales como el del exdirector de Asesoría Jurídica, José “Jose’i” González Maldonado, que se vio forzado a renunciar al cargo de director por otro escándalo.

En su nota a Contraloría, Espínola solicita que “determine si estos hallazgos configuran indicios de hechos punibles, Cobro Indebido de Honorarios y si se remitió los antecedentes al Ministerio Público de inmediato”.

Entre los hechos más graves que consideran, señaló:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Jubilaciones “infladas” : Detectamos saltos salariales de G. 12 a 16 millones justo antes del retiro. Una maniobra que golpea de por vida al fondo previsional.

Patrimonios bajo sospecha : Funcionarios con aumentos de bienes superiores al 180% en solo 3 años. Exigimos que expliquen este crecimiento ante la DNIT.

Cargos de “Director” sin preparación : Se asignaron sueldos de G. 12 y 14 millones a personal sin título ni maestría. ¡En la práctica funcionan como choferes y custodios con rango de autoridad!

Ascensos “Express” y Opacidad : Funcionarios que pasaron de niveles medios a Gerencias y Direcciones de la noche a la mañana, sin evidencia de nuevas funciones.

Resoluciones Ocultas: Revisión de la Resolución R.P.I. Nro 1.100, un documento no publicado donde se habrían concretado nombramientos irregulares de parientes de altos funcionarios.

Entre los casos de ascensos express por ejemplo había denunciado al exdirector de Gabinete del IPS, Luis Ramón Cardozo Brizuela y el ahora exdirector jurídico; José Antonio González Maldonado (Jose’i) y la actual Coordinadora de la Dirección Jurídica del IPS, María Graciela Cabral Escobar, por cobrar presuntamente de manera irregular entre G. 3 a 4 millones al mes, figurando presuntamente como “gerentes mau”.

Lea más: Titular de IPS justifica festín y no aseguran recuperar cerca de G. 40.467 millones

“Directores terminaron cobrando como gerentes, lo cual significa que hay un incremento aproximadamente de G. 12 millones a G. 16 millones y uno de ellos que hemos encontrado ya está jubilado. ¿Esto qué representa? Un cobro indebido", remarcó Espínola.

En lo que refiere a cargos de “Director” sin preparación, también denunciaron casos como el de Máximo Vargas, que figuraba y cobraba como director, pero presuntamente fungía de chofer de Brítez, con un salario de G. 12 millones.

Espínola busca que no solo la Fiscalía investigue estas irregularidades, sino que también el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) verifique los cobros y se vea la forma de recuperar lo presuntamente repartido de manera irregular.

“Estas personas deberían devolver lo cobrado de manera irregular, debería existir un mecanismo de devolución de ese dinero que ya cobraron”, insistió Espínola.

En tal sentido, también formalmente solicitó al MEF “un cruce de datos (SIAF, SINARH y DNIT) para detectar ingresos no justificados y verificar si estos cargos figuran legalmente en el Anexo de Personal”.

Esto ya que lastimosamente, al menos la semana pasada tras comparecer ante el Congreso, el titular de IPS no se mostró motivado en la recuperación del dinero alegando que eso no fue una recomendación de Contraloría.