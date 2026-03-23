En acto policial, Peña ataca a empresarios y a medios de comunicación

El jefe de Estado, Santiago Peña (ANR-HC), presidió hoy la entrega de equipamientos, insumos y recursos logísticos a la Policía Nacional adquiridos con financiamiento de Itaipú Binacional, a través de la Fundación Parque Tecnológico Itaipú Paraguay (PTI-PY). Ni la entidad ni la Presidencia de la República informaron el monto total de la inversión. El acto se llevó a cabo en el Instituto Superior de Educación Policial de la Policía Nacional, en la ciudad de Luque.

En su discurso, el presidente Peña despotricó contra empresarios y particularmente contra propietarios de medios de comunicación. Esta vez, no dio nombres.

“Itaipú nos ha dado esa base operativa, porque los recursos son fundamentales, pero muchas veces si no tenés realmente la estructura, si no tenés el marco legal, si no tenés los procesos que son transparentes, auditables, controlables, aunque a mucha gente no le gusta, porque hay mucha gente que está disconforme que nosotros le estamos equipando a la Policía Nacional”, expresó Peña.

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Seguidamente, el titular del Poder Ejecutivo dijo que “hay mucha gente que quería una Policía Nacional rendida, superada, sobrepasada, muchas veces humillada”. “Había mucha gente que le servía ese modelo, porque la inseguridad ataca principalmente a los eslabones más pobres de una sociedad”, sostuvo el mandatario.

Peña dijo además que la “inseguridad ataca a ese eslabón más débil de nuestra ciudadanía”. Indicó que ese eslabón que es muchas veces el más maleable, el que más uno puede modificar en su estado de ánimo y generar esa sensación de insatisfacción “porque los grandes grupos económicos, los grandes empresarios, los grandes dueños de medios de comunicación, ellos no sufren de la inseguridad”.

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“(Los empresarios) Ellos tienen su propia policía, ellos tienen guardias privados, ellos tienen su seguridad y tienen murallas con cámaras, tienen personal que está constantemente cuidándoles que nada les pase”, aseveró.

En otro momento de su alocución, Peña señaló que el ciudadano de a pie “depende de la Policía Nacional”. “Ellos dependen de una Policía Nacional que esté formada, que tenga la dotación adecuada, que tenga los equipamientos, que tenga las herramientas, que pueda trasladarse, que pueda llegar, que pueda comunicarse efectivamente. La seguridad, mi querido compatriota, es más que nada una política social”, manifestó.

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Desde el 15 de agosto de 2023, son recurrentes los ataques de Santiago Peña a los medios de comunicación, irritado por los cuestionamientos a su gestión gubernativa. Incluso, en una ocasión, amenazó a un periodista, blandiendo el dedo con la expresión: ¡cuidadito!

Contra los empresarios

Peña enfatizó en su discurso el proceso de compra de equipos para la Policía Nacional, a través de Itaipú. Dijo que la situación “incomoda a mucha gente”. “Incomoda porque también para el empresario local que tenía todo tan fácil y tenía todo a su servicio y solamente él, que tenía su guardia, que tenía sus cámaras, que tenía su muralla alta, no necesitaba una policía, no necesitaba de mano obra calificada, con eso le iba muy bien, a muchos paraguayos les fue muy bien por mucho tiempo en el Paraguay”, remarcó.

El titular del Ejecutivo también indicó que no está trabajando para que al Paraguay les vaya bien solamente a unos pocos. ”No, no, yo quiero que les vaya bien a los paraguayos más humildes. Y estas acciones, y la inversión en salud, y la inversión en educación son apuestas al futuro, son apuestas que son difíciles de comprender y dimensionar en el corto plazo", manifestó.

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“Distorsionan”

En otro apartado de su discurso, el presidente Santiago Peña aludió a la reunión con su colega brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, acaecida este domingo en la ciudad de Campo Grande, Estado de Mato Grosso. Dijo que en su encuentro bilateral pudo “reafirmar nuevamente lazos históricos, donde muchas veces los medios de comunicación tratan de proyectar una imagen distorsionada, de confrontaciones o de diferencias”.

“No, no, lo que tenemos es un enorme amor cada uno de nosotros por nuestros países, yo por el Paraguay, él por el Brasil, y eso muchas veces nos lleva a tener opiniones diferentes y visiones diferentes, y eso no debería ser jamás un motivo de preocupación o de alterarse en los ánimos, muy por el contrario, reafirmar nuestro compromiso para trabajar por lo mejor del Paraguay”.