Guairá define su mapa electoral: internas con múltiples candidaturas, alianzas y escasa competencia en algunos distritos

El panorama electoral en el departamento de Guairá comienza a tomar forma con la inscripción oficial de precandidaturas en los 18 distritos, de cara a las elecciones internas simultáneas previstas para el próximo 7 de junio.Los partidos políticos ya definieron sus principales figuras para competir por las intendencias.

El escenario combina alta participación en algunos sectores y candidaturas únicas o alianzas en otros.

La Asociación Nacional Republicana (ANR) es la nucleación con mayor número de postulantes, con 41 precandidaturas oficializadas a intendente en todo el departamento. Dentro del Partido Colorado, el movimiento Honor Colorado (HC), liderado por el expresidente Horacio Cartes, presenta 27 aspirantes y tiene presencia en los 18 distritos.

No obstante, en nueve municipios se registrarán internas entre candidatos del mismo sector, lo que anticipa disputas relevantes incluso dentro de una misma línea política. Los distritos con competencia interna del cartismo son Mbocayaty, Iturbe, Eugenio A. Garay, Itapé, Coronel Martínez, Félix Pérez Cardozo, Natalicio Talavera, Tebicuary y Dr. Bottrell.

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Otras carpas coloradas

El movimiento Colorado Añeteté, vinculado al expresidente Mario Abdo Benítez, cuenta con precandidatos en diez distritos. A su vez, Fuerza Republicana, sector cercano al vicepresidente Hugo Velázquez, competirá en tres municipios, mientras que Causa Republicana, liderado por la senadora Lilian Samaniego, tendrá presencia en Villarrica.

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Los azules

El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) también inscribió precandidaturas, aunque con menor despliegue territorial. Los liberales tendrán internas únicamente en dos distritos: Iturbe y Paso Yobái, mientras que en otros siete municipios optaron por candidaturas de consenso. En total, se contabilizan 11 figuras del liberalismo que aspiran a la intendencia de sus respectivos distritos.

En los distritos restantes, el PLRA no presentará candidatos propios debido a acuerdos de alianzas con otros sectores políticos.

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Los que van por el rekutu

Varios intendentes en ejercicio buscarán su reelección, lo que añade un componente de continuidad en la disputa electoral. Entre ellos se encuentran el jefe comunal de Villarrica, Magín Benítez (PLRA); en Independencia, José Antonio Resquín (ANR-HC); y en Mauricio José Troche, Osmar Brítez Jara (ANR-FR).

Por otro lado, en Borja se postula Javier Silvera (ANR-HC); en Eugenio A. Garay, Walter Troche (ANR-HC); en Coronel Martínez, Carlos Ferreira Bogado (Movimiento Unidad Popular Renovadora); y en Natalicio Talavera, Félix Martínez Riveros (PLRA).

En Yataity se precandidata Gloria Duarte (ANR-FR); en Ñumí, Derlis Rubén Duarte (PLRA); en Tebicuary, Juan Paredes Ocampo (ANR-HC); en San Salvador, Cipriano Gauto Armoa (ANR-HC); y en Dr. Bottrell, Martín Abel Cristaldo (ANR-HC).

También se observa la participación de familiares directos de autoridades actuales, como Clara Luz Ibarra Godoy en Mbocayaty, hija de la intendenta local; Luz Marilda Torres de Rotela, esposa del actual intendente de Itapé; y Elva Mereles Monges en Félix Pérez Cardozo, esposa del jefe comunal.