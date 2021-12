“En ninguna de las causas imputé a nadie”, dice fiscal Andrés Arriola

En sus inicios el agente fiscal Andrés Arriola estuvo encargado, por un año y ocho meses, de la Fiscalía de la ciudad de Luque. Esto fue hace ocho años, refirió el representante del Ministerio Público en entrevista en el programa “Momento Justo” por la 730 AM.

Arriola aparece en la lista junto a otros 27 agentes fiscales que administraron un total de 195 causas abiertas tras denuncias presentadas por Ramón González Daher contra sus víctimas de préstamos usurarios.

En tal sentido, Arriola señaló “se malinterpretó o no sé si es una irresponsabilidad, porque la gente no entiende las publicaciones que salieron sobre recaudadores, apretadores, abrieron causas para... dicen las publicaciones y no es así”.

“Vos presentás una denuncia por robo de mascota incluso y, nosotros por instructivo tenemos que dar ingreso, después puedo imputar o desestimar”, manifestó en otro momento el agente fiscal que actualmente está en el Chaco paraguayo.

Sobre lo que hacía González Daher, Arriola refirió “este señor metía las denuncias, pero así como entraron tres, cinco o nueve, podían entrar cincuenta o noventa en tu unidad; de ahí a que vos hagas las diligencias, imputes o desestimes ya es para cada fiscal y su criterio”.

En ese mismo contexto subrayó, “en lo que a mí me tocó intervenir te puedo asegurar cien por ciento que no estaba constituyendo estafa. Empecé a hacer las diligencias, pedí informes al banco y solicité al denunciante que se ratifique, pero no lo hizo, pero en ninguna de las causas imputé a nadie, ni apreté a nadie”.

Arriola agregó que luego de que la lista tomara estado público, “agarré y me tomé la molestia de ver de nuevo las causas”.

“Pongo a disposición mi cargo. Yo renuncio si en la auditoría que se va a hacer sale que yo le apreté a alguien dentro de las denuncias que presentó Ramón González Daher en mi unidad, hace ocho años”, adelantó Arriola.

Posteriormente recordó que al asumir en Luque como fiscal tomó una unidad recién creada, por lo que no había causas. Sin embargo, cuando dejó esa fiscalía ya habían ingresado cuatro mil causas en solo un año y ocho meses. “Participé en cincuenta autopsias. No dormí casi, hay mucho trabajo en Luque”, enfatizó el agente fiscal.

Colegiado solicitó indagar

El Tribunal de Sentencia que condenó la semana pasada al exdirigente deportivo Ramón González Daher y a su hijo, Fernando González Karjallo, por usura y lavado de dinero, solicitó que el Ministerio Público audite la actuación de sus fiscales y analice el actuar de los jueces que se prestaron al mecanismo de apriete a las víctimas de los préstamos usurarios.

Dentro de la causa que terminó en la condena de padre e hijo se revisaron 156 expedientes abiertos tras denuncias de González Daher, pero las víctimas del mismo pueden llegar a ser miles, según estimó el fiscal Osmar Legal.