Otro que reculó: Yamil Esgaib devolvió viático de viaje para tener libro firmado de Laje

El diputado cartista Yamil Esgaib viajó desde el 11 al 13 de marzo pasado a República Dominicana para un encuentro con tinte religioso y ultra conservador, pero sobre todo de dudosa relevancia para su gestión legislativa. Algo que se puso en cuestionamiento desde el momento en que el viaje es financiado con fondos público, para más en plena “economía de guerra” declarada por el gobierno de Santiago Peña.

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Tuvieron que pasar un par de días, hasta que Esgaib fuera pillado usando fondos públicos para su viaje al Caribe. Ante tal situación éste comunicó al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre su decisión de devolver al menos el monto del viático.

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“Tengo la honra de dirigirme a usted para comunicar la boleta de depósito del viático, la devolución del mismo asciende al total asignado para el efecto” (sic), dice la escueta nota dirigida a Latorre, presentada hoy por Esgaib.

El monto devuelto asciende a G. 6.500.000 y no se consigna -siquiera en la base de datos públicos- si la Cámara también abonó el pasaje.

Llamativamente, Esgaib al igual que el presidente del Congreso, el senador cartista Basilio “Bachi” Núñez que cobra hace meses una “bonificación” de más de G. 20 millones al mes, elevando su salario a G. 63 millones al mes, recién tuvieron un ataque de “dignidad” tras ser pillados públicamente.

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En su “informe de viaje”, Esgaib había destacado como “uno de los mayores atractivos de la agenda académica fue la participación del reconocido politólogo y escritor argentino Agustín Laje"

Acotó que “el influyente autor dio una conferencia magistral titulada ‘Globalismo: ¿Control Total?’, un análisis crítico sobre cómo las agendas internacionales impactan directamente en la soberanía de las familias".

También como registro de su participación del encuentro religioso, Esgaib expuso fotos con un libro de Laje titulado “La batalla cultural”, autografiado y con dedicatoria del referente de ultraderecha.