Senado define cambios a la caja parlamentaria en medio de polémica por bonificaciones

Según explicó el senador Dionisio Amarilla (liberocartista) recién tras la reunión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto prevista para este martes se tendrá una versión preliminar del proyecto, con posibles cambios impulsados por las distintas bancadas.

Amarilla adelantó que existe consenso en un punto central: eliminar el aporte estatal a la caja de jubilaciones parlamentarias, uno de los aspectos más cuestionados del sistema.

“Las decisiones se toman en mayoría y se construyen mediante el diálogo”, señaló el legislador, evitando confirmar si ya están definidos todos los ajustes.

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La reunión de comisión contará con la presencia de la exsenadora Blanca Lila Mignarro (PLRA), presidenta del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Legislativo, quien expondrá sobre la situación financiera del sistema.

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Un sistema bajo presión

El tratamiento del proyecto se da en medio de crecientes críticas al régimen jubilatorio parlamentario, señalado como privilegiado frente a otros sectores del funcionariado público que ya enfrentaron reformas más.

Amarilla reconoció que el debate se enmarca en un contexto de “economía de guerra”, donde el Estado busca recortar gastos y enviar señales de austeridad.

En ese sentido, sostuvo que la eliminación del aporte estatal sería un paso necesario para alinear la caja legislativa con ese objetivo.

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El análisis del proyecto coincide con cuestionamientos al presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, por el otorgamiento de bonificaciones que elevan su salario por encima de los G. 63 millones mensuales.

Este “festín de bonificaciones” contrasta con el discurso de ajuste y austeridad que impulsa el propio Congreso, incluyendo iniciativas para suprimir estos beneficios en altos cargos durante 2026.

¿Qué puede pasar el miércoles?

El escenario es aún abierto:

Si el Senado introduce modificaciones , el proyecto volverá a la Cámara de Diputados.

Si se aprueba sin cambios, será sancionado y remitido al Poder Ejecutivo.

Amarilla pidió cautela y señaló que las definiciones finales se conocerán en las próximas horas, tras el dictamen de comisión.

Sobre la salud financiera del sistema, el senador aseguró que la caja parlamentaria no se encuentra en déficit y tiene proyección positiva a futuro, aunque admitió la necesidad de una gestión responsable.

También destacó que una de sus principales fuentes de ingreso son los créditos otorgados a legisladores y funcionarios, lo que permite sostener su funcionamiento.