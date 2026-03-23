SOFA: Canciller asegura que acuerdo no genera tensión con Brasil

El ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, fue consultado este mediodía en Mburuvicha Róga en rueda de prensa sobre el criticado Acuerdo sobre el Estatuto de Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés), entendimiento que regula la presencia de personal militar estadounidense en el país.

El canciller nacional fue requerido si SOFA fue tema de conversación entre el presidente Santiago Peña con su homólogo del Brasil, Luíz Inácio Lula da Silva, este domingo último en la ciudad de Campo Grande, Estado de Mato Grosso.

Ramírez Lezcano respondió que la cuestión “no fue un tema abordado por el presidente Lula”.

“Lo que hemos discutido es la visión geopolítica global, la visión del Mercosur como una plataforma de proyección de nuestros países, fortaleciéndolo, afirmando de que es un protagonista global y al mismo tiempo el fortalecimiento del sistema multilateral. Y hablamos de la próxima elección del secretario general de Naciones Unidas, que es en este año, y que le corresponde a un ciudadano latinoamericano, dentro de las áreas de facilitación del comercio”, manifestó.

Seguidamente, Ramírez Lezcano dijo que Paraguay tiene “una amplia colaboración y cooperación bilateral con el Brasil”.

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En relación al SOFA agregó que de “ninguna manera el acuerdo con Estados Unidos socava” la cooperación entre ambos países. “Y tampoco el acuerdo de SOFA genera ningún tipo de tensión con el Brasil, habiendo hablado tanto con mi par Mauro Vieira (canciller brasileño) y habiendo hablado respecto de estos aspectos que han quedado claros para todos”, expresó.

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Preocupación en Brasil

En su momento, Lula da Silva criticó el uso de la fuerza militar por parte de Washington, al señalar que los problemas políticos en la región deben resolverse con diplomacia. “No quiero que lleguemos a una invasión terrestre. Le dije al presidente Trump, y se lo repito, que los problemas políticos no se resuelven con armas. Se resuelven con diálogo”, expresó el mandatario brasileño.

La reciente firma del acuerdo militar SOFA con Estados Unidos y la sintonía de Peña con figuras como el presidente Donald Trump y el argentino Javier Milei, enfriaron los vínculos con Brasilia.

Conforme a fuentes diplomáticas, para Brasil, la presencia militar y la influencia política de EE.UU. en su frontera es un tema de seguridad nacional, que inevitablemente tiñe la negociación energética más importante del continente.

Peña promulgó SOFA en Chile

El presidente Santiago Peña promulgó el 12 de marzo pasado el cuestionado Acuerdo SOFA. El mandatario firmó el documento sancionado por el Congreso con muchas críticas, durante su visita a Chile, junto al secretario de Estado adjunto de EE.UU., Christopher Landau.

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El acuerdo, refrendado el pasado 15 de diciembre de 2025 en Washington DC, concede a los militares y contratistas estadounidenses una inmunidad y exenciones similares a las que establece la Convención de Viena de 1961, que regula las relaciones diplomáticas entre los Estados.

En todo momento, Peña negó que el documento implicase la entrega de la soberanía y la instalación de bases militares de EE.UU. Aseguró que los gobiernos de izquierda en la región son los debilitan los organismos de seguridad.

Desde del 15 de agosto de 2023, pero particularmente desde enero de 2025, Santiago Peña se acercó mucho a la administración Trump, vínculo que materializó en la firma de varios acuerdos militares, de seguridad y de migración, principalmente.

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La cercanía del gobierno de Peña a la Casa Blanca también se refleja en el voto a favor de la política de Trump en organismos internacionales, como las Naciones Unidas, en temas sensibles como Israel y Medio Oriente. Lo más reciente es la adhesión paraguaya al Escudo de las Américas.