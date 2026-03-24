Política
24 de marzo de 2026 - 16:56

Ante suba del combustible, Senado analizará proyecto para transparentar precios

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Ante la constante alza del precio de combustible, el Senado analizaría este miércoles un proyecto de ley para que emblemas, mayoristas y minoristas transparenten su estructura de costos de precios. Los proyectistas, senadores de la oposición, alegan que este tipo de informes es obligatorio en EE.UU. y la Unión Europea, Chile, Argentina y Brasil. Señalan que en países como Alemania esta transparencia contribuyó a bajar el precio al público.

Por ABC Color

Se trata del proyecto de ley “Que establece la Transparencia de la Estructura de Costos del Precio y del Mercado De Combustibles Comercializados Al Público en la República Del Paraguay” presentado en julio de 2025. Figura en el punto N° 11 del orden del día de este miércoles.

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Los proyectistas señalan que esta iniciativa responde a una demanda creciente de la ciudadanía por contar con información accesible, verificable y oportuna sobre los factores que determinan el precio que pagan diariamente en las estaciones de servicio.

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La autoridad de aplicación será el Ministerio de Industria y Comercio y se deberá publicar la estructura de costos que involucra actores diferenciados -importadores, distribuidores mayoristas y comercializadores minoristas- cuyas funciones deben ser identificadas y monitoreadas de forma separada. “No hacerlo implica el riesgo de que se diluyan responsabilidades, se oculten márgenes excesivos”, indicaron.

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Agregan que este tipo de transparencia es norma en diversos países y que un estudio de la Unidad de Transparencia de Precios en Alemania mostró una reducción sostenida en los precios al consumidor, atribuida a una mayor competencia inducida por la publicación obligatoria de datos estandarizados.

El proyecto fue presentado por los senadores los liberales Sergio Rojas y Ever Villalba; Rubén Velázquez y José Oviedo de Yo Creo; Ignacio Iramain (Ind), Esperanza Martínez (Frente Guasu), Eduardo Nakayama (Ind), Rafael Filizzola (PDP) y Yolanda Paredes (Cruzada Nacional).

Nuevos precios de Petropar.
Nuevos precios de Petropar.

Lo que plantea la ley

En su artículo N° 10 plantea que el incumplimiento de las obligaciones de remisión de información o la remisión de datos falsos será sancionado con multas de doscientos (G. 22.300.400) a mil jornales (G. 111.502.000) mínimos diarios.

En su artículo N° 5 plantea que la autoridad de aplicación publicará de forma quincenal una tabla técnica desagregada de la estructura de costos de cada tipo de combustible comercializado al público, separando como mínimo:

  1. Precio de origen y logística internacional, que incluirá:
  2. Logística y distribución interna:
  3. Comercialización minorista:
  4. Impuestos y subsidios (si los hubiere).