Lamentan que Ciudad del Este sea zona “liberada” y esté a merced de delincuentes

El diputado Guillermo Rodríguez (YoCreo) indicó que Ciudad del Este nuevamente está de luto debido al asalto con derivación fatal de un guardia de seguridad, y acusó al gobierno colorado de “liberar” la zona por que la administración municipal está en manos de la oposición.

“Ciudad del Este está de luto por el asesinato de un guardia de seguridad en un asalto violento. No es un día más, un asalto más, sino que es un golpe directo a la economía de la ciudad, al sector empresarial a gente buena y trabajadora que contribuyó en el desarrollo esteño”, dijo el diputado Rodríguez.

Lamentó la ausencia total del Estado en Ciudad del Este, en especial del Ministerio del Interior, a la Policía Nacional y al Ministerio Públicos que hacen la “vista gorda” a los constantes y diarios asaltos.

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“La violencia en nuestra ciudad, el abandono en los últimos cinco años es total. ¿Qué fue el sacrilegio que cometió Ciudad del Este? ¿Será que fue por que está en manos de la oposición?. Ministerio Público, Ministerio del Interior, de la Policía Nacional, el abandono es total del gobierno nacional". puntualizó el parlamentario.

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Cuestionó al presidente Santiago Peña y su política de “policía express”. Dijo que los agentes policiales salen a las calles para coimear y muchos de ellos incluso a asaltar. Esto tras viralizarse grabaciones en donde se ve a los agentes Linces escondiendo entre sus uniformes fármacos que habían sido recuperados tras el asalto.

“¿Donde está el presidente, donde están los policía express? Están para salir a coimear a la calle, para salir a asaltar a las personas en las calles“, fustigo Rodríguez.

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Viajes de Santi Peña

El parlamentario indicó que los reiterados viajes de Santiago Peña y los acuerdos internacionales que firmó no se reflejan en el país, en especial en política de seguridad.

“Nuestro país todavía sangra por los secuestros. ¿Por qué no se ponen a funcionar todos los acuerdos internacionales que hemos firmado. El presidente y el ministerio debe ocuparse de nuestra ciudad. Tienen la obligación de garantizar la seguridad.Nos estamos convirtiendo en un estado fallido al naturalizar los asaltos y la inseguridad", dijo Rodríguez.

Agregó que “mientras el presidente se pasea por algún estado catarí nuestro país pasa penurias, y no ocurre solo en materia de seguridad, también en el sistema de salud”.

El diputado esteño indicó que en el Hospital Regional los médicos deben poner dinero de sus bolsillos para comprar insumos básicos para brindar asistencia.

“Los médicos hacen ”vaquitas” para la atención médica en Urgencias y poder hacer procedimientos ante la total indiferencia del Ministerio de Salud. He recibido denuncias de médicos que tuvieron que poner dinero de sus bolsillos”, puntualizó Rodríguez.