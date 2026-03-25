“El Cháke” de Chaqueñito molestó a Bachi Núñez

El senador Basilio “Bachi” Núñez se mostró molesto con la especulación hecha por su colega Javier “Chaqueñito” Vera sobre su renuncia. Dijo que si quiere renunciar, que renuncie que nadie lo atajará, pero no puede andar amenazando.

“El cháke es una molestia, que renuncie si quiere, nadie le va a atajar, pero no puede andar amenazando con renunciar”, dijo el senador Núñez.

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Agregó que él no presentará una pedido de pérdida de investidura por que no existe causales nuevas, pero confirmó que las polémicas y la escandalosa conducta de Javier “Chaqueñito” Vera genera roncha en la bancada Cartista.

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“Como en el futbol está ya acumulando demasiadas tarjetas amarillas y por acumulación de tarjeta ya está en rojo. Esta conducta nueva molesta. Nos facilitaría mucho si renuncia, pero no puede andar con el cháke. La molestia lo hice público. No hable con él, pero su conducta ya es reiterativa”, puntualizó Basilio Núñez.