Senado pone freno y deja en reserva ley para transparentar costo del combustible

Ante la constante alza del precio de combustible, el Senado debía analizar hoy el proyecto de ley para que Petropar así como emblemas privados, mayoristas y minoristas, transparenten su estructura de costos de precios.

Lea más: Ante suba del combustible, Senado analizará proyecto para transparentar precios

Los impulsores, senadores de la oposición, alegan que este tipo de informes es obligatorio en EE.UU. y la Unión Europea, Chile, Argentina y Brasil. Señalan que en países como Alemania esta transparencia incluso contribuyó a bajar el precio al público.

El proyecto fue presentado por los senadores los liberales Sergio Rojas y Ever Villalba; Rubén Velázquez y José Oviedo de Yo Creo; Ignacio Iramain (Ind), Esperanza Martínez (Frente Guasu), Eduardo Nakayama (Ind), Rafael Filizzola (PDP) y Yolanda Paredes (Cruzada Nacional).

Postergado sin debate

Sin embargo, el punto fue postergado sin debate, debido a que las comisiones de Legislación presidida por Derlis Maidana (ANR, HC); de Economía y Cooperativismo presidida por Carlos Núñez (ANR) y la de Industria y Comercio presidida por Luis Pettengill (ANR) nunca analizaron la propuesta a casi un año de su presentación.

Según el expediente del tratamiento, desde el Poder Ejecutivo, sí hubo una recomendación. La Comisión Nacional de Competencia (Conacom) en agosto de 2025 emitió un dictamen por el rechazo, opinión que fue remitida al senador Pettengill y la comisión asesora que preside.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En su conclusión, el ente pide el rechazo debido a que “la publicación de información comercial sensible podría ser anticompetitiva y al hecho de que ya existen canales de obtención de este tipo de información en carácter de declaraciones juradas dentro de los procedimientos de la Ley N° 4956/2013 Defensa de la Competencia”.

Con esto la Conacom repite la postura del 2022 cuando también se pidió rechazar el proyecto de ley para transparentar costos de emblemas privados y cuyo proyectista fue el entonces senador Jorge Querey (Frente Guasu).