Senadores evitan tratar exhorto a EE.UU. para levantar sanciones

Inicialmente, el proyecto fue incluido en el orden del día para la sesión ordinaria de hoy, que fue levantada por falta de quorum. Sin embargo, el presidente Basilio “Bachi” Núñez llamó a una extraordinaria para las 09:45 hs. y en esta sesión el proyecto fue excluido de los temas a ser analizados por el pleno.

El titular de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, el cartista Antonio Barrios, fue consultado respecto al tema e indicó que el proyecto se estaría analizando primero en la bancada de Honor Colorado, aunque no precisó cuándo; sin embargo, apuntó que a su parecer “resulta difícil instarle a una Embajada” estas cuestiones.

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La propuesta fue del senador Ramón Retamozo, quien forma parte del equipo político del exvicepresidente Velázquez. En su presentación ante la Mesa Directiva, el parlamentario planteó que mediante una resolución se exhorte al Gobierno de los Estados Unidos de América al levantamiento de las sanciones y designaciones que afectan al exvicepresidente de la República Hugo Adalberto Velázquez Moreno y a otros ciudadanos paraguayos” que se encuentran en iguales circunstancias o en su defecto a la presentación formal, clara y fundada de los hechos que las motivan".

Según se expresa en el acápite de proyecto al mencionar “otros ciudadanos paraguayos” declarados como “significativamente corruptos”, se entiende que podría también incluir a Horacio Cartes, sobre quien pesa aún la designación.

Finalmente, la propuesta de resolución tuvo ingreso oficial a la Cámara y fue remitida a las Comisiones asesoras para su análisis pertinente.