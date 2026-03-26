Chaqueñito fue atraído por prebendas e impunidad del cartismo, afirma Wiens

El precandidato a presidente de la República por el movimiento Colorado Añetete, Arnoldo Wiens, dijo hoy que el senador colorado y (exCruzada Nacional) Javier “Chaqueñito” Vera “fue atraído por las prebendas del oficialismo cartista y la impunidad”, en referencia a la conducta del legislador en el Congreso.

Wiens lanzó duras críticas contra el senador Javier “Chaqueñito” Vera durante un recorrido por la ciudad de Fernando de la Mora, departamento Central. Acusó al cuestionado legislador de alinearse con el oficialismo.

“Esto pasa cuando no se sabe elegir, entre titulares y la ubicación de los suplentes”, cuestionó el precandidato presidencial de la disidencia por el movimiento Colorado Añetete. Las palabras del presidenciable colorado disidente en un contexto donde reavivan el debate sobre la representación parlamentaria y el rol de los legisladores.

El senador Vera está en la picota por la difusión de un supuesto audio de contenido sexual que se lo vincula aparentemente con menores de edad.

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El cartismo anunció que prepara el libelo acusatorio para solicitar la pérdida de investidura. Es el último episodio de una serie de escándalos que marcaron la vida parlamentaria de “Chaqueñito”, y que esta vez terminó por “llenar el vaso”, de sus hasta ayer nomás protectores del oficialismo colorado.

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El senador colorado cartista Juan Carlos “Nano” Galaverna contó que conversó con Vera y éste le aseguró que presentaría su renuncia a su banca.

“No puede seguir”

En otro momento, Arnoldo Wiens indicó además que Vera “no puede seguir como representante del pueblo en el Congreso Nacional”. Cuestionó su desempeño y legitimidad en el cargo.

Asimismo, el presidenciable disidente enfatizó la necesidad de contar con legisladores que respondan a los intereses ciudadanos y actúen con responsabilidad institucional.

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Las expresiones del exministro de Obras Públicas y Comunicaciones se dieron en el marco de una gira política con dirigentes y simpatizantes, con miras a las internas municipales previstas el domingo 7 de junio. Wiens acompañó a Milciades Sanabria, precandidato a Intendente de Fernando de la Mora por Colorado Añetete.