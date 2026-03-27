Al Congreso no llegó ni renuncia ni libelo acusatorio de Chaqueñito

Los senadores cartistas anunciaron durante una conferencia de prensa que estaban trabajando en la elaboración del libelo acusatorio para impulsar la pérdida de investidura del su ex aliado, Javier “Chaqueñito” Vera, tras la difusión de audios de carácter sexual en donde se presume solicitaba menores de edad y “vírgenes” . Sin embargo, hasta el mediodía de este viernes ningún pedido de pérdida de investidura ingresó a la Congreso Nacional.

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Además Javier Vera, pese a asegurar mediante mensaje de Whatsapp al senador Juan Carlos “Nano” Galaverna (ANR-HC) que hoy presentaría su carta de renuncia, tampoco llegó el esperado documento hasta la Cámara de Senadores.

La indignación del cartismo se va diluyendo o quizás los asesores jurídicos de la bancada oficialista ya disfrutan del “puentazo” por Semana Santa y no se pusieron a redactar el libelo acusatorio, pese a que ayer se anunció en conferencia de prensa.

Mita’i y virgen’i

El cartismo, tras evitar en dos ocasiones de la pérdida de investidura del cuestionado Chaqueñito, finalmente ayer le “soltó” la mano ante la gravedad de la acontecido.

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Ayer se filtraron dos audios en donde se presume que el senador Javier Vera solicitaba a un “mita’i y virgen’i” como moneda de cambio. Esto fue la gota que “llenó el vaso” del cartismo.

Al respecto, el senador liberal independiente Eduardo Nakayama manifestó que en su opinión el cartismo ya tenía conocimiento del audio, pero igual prefirió salvarlo la semana pasada cuando saltó lo del escándalo de la adjudicación de un departamento del Ministerio de Urbanismo.

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“Se hablaba ya desde hace meses de la existencia de este audio. Yo creo que el cartismo ya sabía del audio. Ellos le salvaron antes y como esto evidentemente no pueden atajar por que es de grandes proporciones le soltaron” dijo el senador Nakayama.

Manifestó que ahora que Chaqueñito sobrepasó todos los límites, pues se habla de presunta pedofilia, el cartismo busca desmarcarse de él.

“¿Donde cuadra el Dios, patria y familia? por eso le soltaron a uno de sus senadores, por que es “su senador”. Ellos le acogieron, le dieron besito y todo. Aunque ellos le excluyeron del movimiento sabemos que de facto Chaqueñito seguía siendo cartista”.

No puede seguir en el Senado

Eduardo Nakayama indicó que la situación es demasiado grave, por que Javier Vera no habla de un joven, sino pide a una criatura, a un niño.

“Si escuchan bien el audio, él pidió una criatura, y eso es demasiado grave. Estamos hablando que es algo grave, estamos hablando de pedofilia”, puntualizó Nakayama.

Manifestó que acompañará la pérdida de investidura del Javier Vera, incluso hasta firmaría el libelo acusatorio.

“Sí, acompañaré, pero si yo puedo firmar lo voy a hacer. En el audio se entiende que existe tráfico de influencia por que un senador está pidiendo algo como moneda de cambio, por que es para abusar de un menor. Tenemos que entender la gravedad, no pasa por una partido, sino que él no puede seguir ni un minuto más", finalizó el senador Nakayama.