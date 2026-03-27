Cartismo alberga marginales y pedófilo y Bachi con Chaqueñito son “un solo corazón”

Munición pesada descargó el diputado opositor Mauricio Espínola (ANR, Añeteté) contra el movimiento Honor Colorado a quién culpa de apañar y estar integrado por “delincuentes”, “exconvictos” y ahora presuntamente también por un “pedófilo”, según acusó el legislador ante los audios atribuidos al senador aliado cartista Javier “Chaqueñito” Vera donde supuestamente se hace referencia a posibles delitos como abuso de menores.

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“Honor Colorado es un movimiento que alberga a marginales, excombictos y personas que quieren salvarse de la justicia, hoy a un pedófilo. Cuando es ya inevitable la filtración, tratan de evitar toda la culpa del encubrimiento de Javier Vera”, comenzó cuestionando Espínola. El diputado colorado disidente apuntó principalmente a la cabeza del Congreso, el senador cartista Basilio “Bachi” Núñez como principal encubridor de Chaqueñito, recordando que se trataban de “segundo mejores amigos”.

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“La culpa de la permanencia de Chaqueñito la tiene Honor Colorado y hoy quieren intentar lavarse la cara empezando por el presidente del Congreso Nacional, Basilio ‘Bachi’ Núñez”, dijo apuntando nominalmente.

En medio de la tormenta

Javier Vera, hoy en el foco de la tormenta por estos audios supuestamente vinculados a él, donde se hace referencia actos sexuales con menores, fue salvado múltiples veces por el cartismo, por el simple hecho de que les representaba un voto obediente y ahora supuestamente dicen que les “llenó el vaso”.

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“Él (Bachi) desde un primer momento apañaba a Chaqueñito. Ambos que se juraban amor eterno, que los mejores amigos, que esto y lo otro y ahí están los mejores chaqueños.... napepe (ahi están) Bachi Núñez y Chaqueñito, un solo corazón”, insistió Espinola apelando a la memoria no muy lejana.

No obstante aclaró que en Honor Colorado el “encubrimiento” es general, ya que recordó que también se “agavillaron” para defender la adjudicación de un departamento de “interés social” del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) con el ministro del ente, Juan Carlos Baruja.

“También el ministro del MUVH (Baruja) tiene que ver no con el encubrimiento... con la complicidad de Chaqueñito” al “otorgarle una casa con totales privilegios a un senador”, sostuvo.

Finalmente dijo que la cuestión penal la tendrá que definir la Justicia, pero en lo que refiere al Congreso, corresponde echar a Chaqueñito, ya que “representa una vergüenza para el Congreso”.