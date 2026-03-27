Escrachan a “Bachi” Núñez en el partido de su club que mandó televisar

El cartel de repudio al titular de la Cámara Alta apareció en la zona de la hinchada local en polideportivo municipal de Caaguazú Tajy Poty durante en enfrentamiento entre los clubes Villa Hayes y Caaguazú de fútbol de salón el jueves 26 de marzo.

Lea más: Video: abuchean a “Bachi” Núñez y Edgar Olmedo durante inauguración del campeonato de Fútbol de Salón

Basilio Núñez es el presidente de la Federación Villahayense de Fútbol de Salón - FVFS además de ser presidente honorario del Club 12 de Junio de Villa Hayes, organización que entre 2024 y noviembre de 2025, recibió más de G. 2.548 millones en fondos estatales.

Posteriormente el citado cartel no fue visto durante la retransmisión, lo que hace suponer que fue instalado brevemente.

Dicho coliseo deportivo se encuentra en el feudo del intendente de Caaguazú José “Papu” Rïos (PLRA), jefe municipal a quien el presidente de la República, Santiago Peña, una vez escrachó en uno de sus discursos.

Dicho partido incluso fue transmitido por la señal de aire y el canal oficial de YouTube de la Cámara de Senadores. Esta decisión se suma a los cuestionamientos por el manejo de recursos públicos en el Congreso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este escrache contra “Bachi” se suma al abucheo que el público presente en el Coliseo Departamental “El Cerrito”, de Coronel Oviedo, también lanzó al presidente del Senado el sábado 21 de marzo último, junto al diputado por Caaguazú, Édgar Olmedo, ambos de la ANR, quienes participaron de la inauguración del campeonato de fútbol de salón.

Después que Bachi fuera abucheado, el titular del Senado dijo en sus redes sociales que Villa Hayes es un rival de Oviedo en futbol de salón, “lógico que los de Oviedo me reciban con flores, pues soy el Pdte de la Federación Villahayense y a Edgar Olmedo los de Villa Hayes, es más el abucheo espero que sea más fuerte, eso me fortalece”, dijo.