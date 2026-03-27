Fiscalía confirma investigación de audios de Chaqueñito

Esta mañana, el ministro de la Niñez, Walter Gutiérrez, anunciaba la presentación de una denuncia penal tras conversaciones con el presidente Santiago Peña. No obstante, paralelamente, la Fiscalía confirmó que se iniciaron de oficio las indagaciones ayer.

“Desde ayer están en trámite las averiguaciones y los oficios que son esenciales para esta investigación”, declaró el fiscal general, Emiliano Rolón, para radio Monumental, cuando fue consultado respecto a los audios en que se habla de intenciones de mantener relaciones sexuales con menores de edad.

Confirmó que el caso está a cargo de la agente fiscal Adriana González, quien fue designada para investigar primero la denuncia de sextorsión que involucra al senador Javier Vera en torno a este audio.

Lea más: “Es importante que se haga una carpeta única siempre porque es el mecanismo correcto. Veremos si es un solo fiscal o le otorgamos a fiscales de la unidad especializada”, señaló.

Fiscalía analiza el marco penal

“Se investigan hechos, acá los hechos cuentan hechos sumamente graves y lesivos contra la dignidad humana. Por de pronto surgen situaciones de lesa gravedad que hay que investigar con amplitud”, añadió sin precisar aún el tipo penal a ser investigado.

En otro momento, agregó que el accionar fiscal consistirá primero en recopilar todos los elementos probatorios, como audios, pericias privadas y archivos en general.

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“Una vez que se tengan recopiladas las informaciones del caso se tomarán cursos de acción más directas si hace falta”, agregó.

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Ante la insistencia de si se abrió o no una carpeta independiente, solo se limitó a señalar que se están realizando las investigaciones, aunque luego dijo que siempre es “importante que se haga una carpeta única siempre, porque es el mecanismo correcto".

Finalmente, confirmó que estarán analizando si designan a un equipo fiscal de la Unidad Especializada en Delitos contra la Niñez y Adolescencia.