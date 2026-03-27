¿Impunidad en puerta?: “El partido sabe perdonar”, dice Camilo Pérez

El precandidato colorado a la intendencia de Asunción por el movimiento Honor Colorado, Camilo Pérez realizó su lanzamiento oficial de campaña electoral en el Barrio Republicano

Sin embargo lo que llamo la atención fue su discurso de lanzamiento en donde manifestó que “el partido sabe perdonar.

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Lo dijo ante el Raúl Latorre a quien se le endilga ser el padre de los nepobabys en la Cámara Baja, y del vicepresidente Pedro Alliana, cuya hija es una de las nepos más cuestionadas por su alto salario en el Congreso.

“El partido es tan grande que siempre sabe perdonar, nosotros vamos a estar todos juntos”, manifestó Pérez y dejó abierta la puerta hacia la impunidad de muchas autoridades coloradas “averiadas”, entre ellos el propio ex intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC), quien está acusado por malversar dinero en plena pandemia en el caso conocido como “detergentes de oro”.

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Promesa de los primeros 100 días

Camilo Pérez presentó además sus ejes de campaña en los que prometió cumplir a los 100 días en el cargo.

“En mis primeros cien días voy a cumplir (...) una ciudad limpia, sin baches y una ciudad segura”, aseguró el cartista.

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En ésa línea y como parte de su estrategia de campaña, prometió que se duplicaría la cantidad de recolectores y también que adquirirán dos plantas asfálticas para combatir los baches.

“Vamos a asfaltar todas las calles de Asunción”, dijo y agregó que se va a crear la Policía Municipal para “espiar por la seguridad de todos los asuncenos”.

Pedro Alliana durante su discurso indicó que “desde la vicepresidencia de la Republica” tendrá todo el respaldo, y que lo acompañarán para que haga “la mejor gestión en la historia de la administración de Asunción”.

Camilo Pérez se presenta como “el cambio”, sin embargo, entre sus filas tiene a varios personajes que acompañaron también la desastrosas administración de Oscar “Nenecho” Rodríguez que dejó la ciudad sitiada de basura, baches y aguas servidas, a más de millonarias deudas.

Pérez llegó en el populoso barrio Republicano en un auto de “Rally” con motivos de la campaña y por el escenario desfilaron diferentes artistas y músicos con lo que busca posicionar su figura.

Sin embargo, hubo quejas de vecinos por el cierre parcial de calles aledañas al Club General Pablo Rojas.