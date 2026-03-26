Anuncian arreo de funcionarios de Servicios Urbanos para acto de Camilo Pérez

En medio de una crisis sin precedentes por mala recolección de residuos en Asunción, la Coordinadora Colorada Municipal de Asunción, anuncia el descarado arreo de funcionarios a un acto político. En un flyer compartido en redes sociales, invitan a los funcionarios de Servicios Urbanos al lanzamiento de Camilo Pérez (ANR-cartista), candidato oficialista a la Intendencia.

El anuncio informa que los funcionarios tendrán a su disposición transporte gratuito, que partirá hoy, jueves, a las 17:00, desde la misma sede de la Dirección de Servicios Urbanos.

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La invitación se extiende a los trabajadores de la Dirección de Vialidad, quienes tendrán colectivos que parten desde la Planta Asfáltica.

El objetivo del arreo es llenar el Club Coronel Pablo Rojas, en el barrio Republicano, para el lanzamiento oficial, previsto para las 19:30.

Sin cambios

Este polémico arreo se produce apenas una semana después de que el intendente, Luis Bello (ANR-cartista) destituyera al director de Servicios Urbanos, Armando Becvort, salpicado por participar en actos proselitistas a favor de Camilo Pérez junto a otros altos mandos de su dependencia.

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A su salida, supuestamente, se pondría fin a la politización de los servicios básicos. Máximo Medina, quien asumió interinamente la dependencia, prometió prohibir la participación de funcionarios en actos políticos en horario laboral y advirtió que cualquier trabajador que violara esta disposición interna sería denunciado por él mismo ante las autoridades.

Aseguró que los trabajadores que deseen militar políticamente deberán hacerlo fuera de su jornada y sin recursos públicos. No obstante, la actual convocatoria contradice abiertamente sus recientes promesas de transparencia y ética en la administración.