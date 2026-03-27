Opositores piden a cartistas entrar a “economía de guerra” y cortar con la corrupción

Los diputados liberales Diosnel Aguilera y Adrián “Billy” Vaesken (ambos PLRA, Frente Radical) reprocharon que en medio de la declarada “economía de guerra” por parte del gobierno de Santiago Peña, los únicos que no se ven alcanzados son ellos mismos, que en base principalmente a la “corrupción” están bien pertrechados.

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“Más allá de recortes en bonificaciones, aquí lo que hay que cortar es la corrupción, y este gobierno de Santiago Peña tocó fondo en materia de corrupción. Si la plata no llega a destino, lastimosamente el país va a seguir a la deriva como está ahora", sostuvo el diputado Vaesken.

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Pese a que considera que el recorte de bonificaciones y otros gastos superfluos (como combustible, catering, viáticos y otros) que plantearon mediante un proyecto de ley no es suficiente, pelearán para aprobarlo este martes 31, aunque no figura en el orden del día de la ordinaria.

Limitar gastos públicos

El mismo se refirió al proyecto de ley “que establece medidas de racionalización del gasto público, fija topes a las remuneraciones y prohíbe beneficios económicos discrecionales en el sector público”, que de todos los sectores -incluidos los cartistas- habían prometido aprobar el pasado martes, pero convenientes fugas dejaron sin quorum la sesión.

“Nuevamente aquí en la Cámara de Diputados, vamos a insistir nosotros desde la oposición con un grupo importante de colorados oficialistas que al parecer están entrando en razón”, dijo, aunque mantuvo una cuota de duda, ya que los cartistas son muy volátiles.

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El mismo remarcó que “los colorados pues son hábiles: cuando entran con su gobierno son oficialistas a rabiar y luego a mitad de camino ellos son nuevamente los opositores gua´ú (de mentiras)”.

Ante esto sostuvo que “ese viejo cuento no hay que creer”, pero esperan que sirva para al menos puedan obtener los votos para aprobar el proyecto de recortes.

Apuntó que muestras de esta “inestabilidad” de posiciones del oficialismo es el proyecto de ley para modificar la caja parlamentaria, que el miércoles pasado fue pateado de vuelta para dentro de 15 días.

Vaesken insistió que como legisladores deberían dar un gesto a la ciudadanía, que en su mayoría no tiene retiro, y eliminar su jubilación vip parlamentaria.

“El pueblo no tiene privilegios, no tiene medicamentos y ni insumos en los hospitales, no tiene oportunidades laborales, no vive bien, entonces, los parlamentarios no pueden tener un privilegio como es la Caja Vip”, dijo.

Recordó que como liberales, incluso tiene una recomendación hecha por el directorio del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), por lo que instó a sus correligionarios en Senado a seguir esa recomendación.

“No solamente la del parlamento, sino que también las de la binacional, la del Banco Central y otras cajas que hacen que nuestro país sea muy desigual. Algunos están muy bien y el resto bien, gracias”, finalizó diciendo.

Hay que frenar sangrado de la corrupción

El diputado Diosnel Aguilera (PLRA, Frente Radical) coincidió con su colega, en que lo que está desangrando las arcas del Estado y tiene en anemia a la ciudadanía es la corrupción de este gobierno, donde unos pocos no sienten la “economía de guerra”.

“Estamos en un gobierno que perdió la brújula, en un gobierno sin rumbo, donde hablan de ‘economía de guerra’, pero los únicos que viven esa realidad son los paraguayos de a pie, especialmente los que viven en el Paraguay profundo”, comenzó diciendo como representante de Ñeembucú.

El legislador opositor enfatizó que además que no hay apoyo a la producción familiar, lo que abunda es el despilfarro.

“Es un despropósito que se continúe con el despilfarro. Por eso quiero redoblar la apuesta. Si es que no se soluciona este profuso sangrado en el estado provocado por la corrupción, nada va a ser suficiente”, dijo Aguilera.

Es por eso que remarcó que el gobierno es puro discurso y propaganda, como por ejemplo cuando dijo obtener un “acuerdo histórico” con Brasil por la compensación de energía, pero para adentro hablan de economía de guerra.

Reprochó la mentira, mientras que la realidad es que “no se pagan las deudas: Se debe a las vialeras, se debe por medicamentos, se debe en el programa Hambre Cero. No hay medicamentos en Incan (Instituto nacional de Cáncer)... entonces, si no se ataja la sangría provocada por la corrupción, si no se ataja el festín en las entidades binacionales, nada va a alcanzar nunca”.

No habría intención real de tratar el martes

El proyecto de ley para acabar con el festín de fondos públicos presentado en diputados reglamentariamente podría tratarse este martes ya sea en una sesión extraordinaria o por pedido sobre tablas, sin embargo lo que no habría sería voluntad.

Si bien, incluso cartistas, firmaron el proyecto de manera inédita, el martes pasado se dividieron y una parte se retiró para dejar sin quorum la sesión, impidiendo su aprobación.

Supuestamente el nuevo “compromiso” es analizar “detenidamente” y tratar recién a vuelta de la Semana Santa.