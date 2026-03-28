Cesarito pone a esposa, tía y hermanas para “suplentes” en Villarrica

El gobernador de Guairá, Cesar Sosa Fariña (ANR, HC), ubicó a su esposa Maria Alejandra Bellenzier Narváez y a la tía de esta, Laura Victoria Narváez Martinez, como suplentes N°1 y N°2 respectivamente en la lista de precandidatos a concejales de Villarrica del movimiento Honor Colorado - “H”. Esta lista de precandidatos titulares es encabezada por Walter Ariel Fernández Chamorro.

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No conforme con esto, en otra lista de Honor Colorado el jefe departamental ubicó a sus hermanas Rossana Beatriz y Adela Beatriz Sosa Fariña como suplentes N° 1 y N° 2 respectivamente. Se trata de la Lista HC - “C” cuya nómina de candidatos titulares es encabezada por Diego Ramón Bogado Portillo.

Actualmente la Ley Electoral y la ley de desbloqueo de lista sábana no prevé el voto preferencial para los suplentes en cargos plurinominales, por lo que serán las primeras en entrar si sus listas de titulares tienen más votos. Las internas será el 7 de junio y las elecciones municipales del 4 de octubre. Es posible que no queden primeras si la disidencia colorada reúne más votos.

En Villarrica, se especula que esta sea una jugada para después hacerlas entrar en la Junta Municipal, porque le ofrecerían cargos a algunos concejales titulares para que renuncien o pidan permiso.

Esta fue la misma técnica que el exsenador Juan Carlos “Kalé” Galaverna usó para que su hijo Juan Carlos “Nano” Galaverna llegue a la cámara de Diputados en 2018 y a la Cámara de Senadores en 2023 sin recibir ni un solo voto en su vida política.

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Candidatos y feudos

Con miras a las elecciones municipales, el movimiento oficialista Honor Colorado (HC) inscribió a actual concejal departamental Rubén “Pilo” Fanego como precandidato cartista a la intendencia de Villarrica.

En las internas partidarias coloradas se enfrentará a Alberto Cáceres, aspirante por Causa Republicana, sector que lidera la senadora Lilian Samaniego y con Alfredo Toledo, aspirante por Colorado Añetete, sector que lanza para la Presidencia de la República al exsenador y exministro de Obras Arnoldo Wiens.

En cambio, el intendente de Villarrica, Magín Benítez (PLRA), buscará su reelección con apoyo de una alianza opositora.