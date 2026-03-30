Expulsión de Chaqueñito: colorados tienen varas diferentes para medir las causas, dijo Nakayama

Javier Odilón Vera, más conocido como Chaqueñito, ya no es senador de la Nación tras ser expulsado luego de la difusión de audios que lo involucran en un posible caso de abuso sexual en niños. Pero su expulsión fue antecedida de una cuasi omisión del Partido Colorado y especialmente el ala cartista que lo protegió cuando se descubrió que fue beneficiado irregularmente con un departamento del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).

El senador independiente Eduardo Nakayama opinó que al oficialismo no le quedó otra salida frente a la gravedad de los hechos señalados. “Cuando se dio a conocer esto ya no hubo otra salida que soltarle la mano”, dijo.

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Si bien Vera solicitó el permiso de la Cámara teniendo en cuenta el antecedente de Erico Galeano -quien incluso está condenado por una causa ligada al narcotráfico- el cartismo le negó esa posibilidad a Chaqueñito. Sobre el punto, Nakayama dijo que “definitivamente lo que se nota aquí es que se tienen varas diferentes para medir las causas”.

Finalmente, reflexionó que existe una responsabilidad política de los distintos partidos al momento de seleccionar a los candidatos. “Esa es una cuestión pendiente y creo que muchos han aprendido la lección y a partir de ahora no va a ser tan fácil que cualquiera entre así”, señaló.

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Chase niega que hayan protegido a Chaqueñito

El senador Natalicio Chase, líder de la bancada cartista, negó que el movimiento haya protegido a Chaqueñito y argumentó en ese sentido que “el senador Javier Vera nunca había cometido un acto de esta naturaleza”. Respecto al voto que pierden con la salida de un legislador que fue prácticamente un aliado desde su incorporación al Senado expresó: “el voto no es el costo que tenemos que pagar para aceptar un acto así”.