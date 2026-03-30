Proselitismo de intendentes cartistas pro reelección en acto oficial

El presidente de la República, Santiago Peña (ANR-HC), visitó hoy la zona de obras rodeado de intendentes colorado cartistas Guido González, de Lambaré; Óscar Cabrera, de Guarambaré y Alcides Gamarra, de Nueva Italia, quienes buscan la reelección en las internas municipales previstas el domingo 7 de junio.

Fue en la ciudad de Luque, donde Peña recorrió las obras de duplicación de la Ruta Departamental 025, en el tramo comprendido entre la avenida General Aquino y la avenida Sudamericana (Tape Tuja), proyecto que forma parte del Corredor Vial Las Residentas.

Según un informe del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, la obra beneficiará a miles de usuarios, considerando además su integración con el tramo a ser triplicado en los alrededores del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, conectando Luque, Asunción y el acceso norte hacia Mariano Roque Alonso y Limpio.

La inversión en este sector asciende a G. 165.985.057.170, y los trabajos avanzan en varios frentes, incluyendo drenajes, alcantarillas, intervenciones en el puente sobre el arroyo Abay (km 3,82) y movimiento de suelo entre los km 0,52 y 1,36, señala la nota oficial.

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Como es lógico, el intendente de Luque, Carlos Echeverría (ANR-HC) asistió en el acto. El político colorado no se presenta a las municipales porque ya cumplió dos periodos consecutivos en la Comuna luqueña.

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Pero lo que sí llamó la atención fue la presencia de los intendentes de Lambaré, Guido González; Óscar Cabrera, de Guarambaré y Alcides Gamarra, de Nueva Italia, todos de Honor Colorados y que buscan la reelección para el periodo (2026-2031).

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No es un dato menor. La presencia de los jefes comunales es sin motivo alguno. Atendiendo que la obra de ampliación no afecta directamente a las comunas que administran.

En un momento del recorrido, el presidente Peña les dijo a los tres intendentes pro rekutu, que hay tiempo para “ayudarles desde el Gobierno”.

Incomodidad

En el recorrido de obras, el presidente Santiago peña no ocultó su incomodidad al acercarse al intendente de Lambaré, Guido González. El político colorado no es cartista de la primera hora. Militó en su momento en el equipo político del exvicepresidente de la República, Hugo Velázquez (exColorado Añetete).

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En cambio fue evidente que el titular del Poder Ejecutivo sí elogió a los intendentes de Guarambaré, Óscar Cabrera (también titular de la Opaci) y Alcides Gamarra, de Nueva Italia.