Soroka rechaza datos del INE sobre reducción de pobreza en Paraguay: “No coincide con la realidad”

El Instituto Nacional de Estadística (INE) presentó la semana pasada los principales indicadores de pobreza monetaria basados en los Resultados de la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC), correspondientes al periodo 2022–2025.

De acuerdo con los datos oficiales, en 2025 unas 213.000 personas dejaron de ser consideradas pobres dentro de la medición de pobreza monetaria total, que incluye tanto la pobreza extrema como la no extrema.

El senador colorado Colym Soroka desacreditó las cifras sobre pobreza compartidas el INE, pues indicó que estos datos no se ven reflejados -al menos- en el departamento de Itapúa, del cual proviene.

“El INE se equivocó. Lo del INE no coincide mucho por lo menos en lo de Itapúa y yo conozco perfectamente mi departamento”, dijo.

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Crisis productiva y factores económicos en Itapúa

El legislador mencionó que la situación de la producción agrícola en Itapúa es crítica. Señaló la sequía como uno de los principales factores que impactaron negativamente en la economía departamental.

También cuestionó el aumento sostenido del precio de la carne y afirmó que los beneficios se concentran en sectores específicos.

“Todo va hacia un sector y no es el sector que habla el INE. Nos olvidamos de la parte vulnerable, que es el 97% de la población. La riqueza en Paraguay se concentra en un 3% de la población y te dicen que salieron de la pobreza, pero quiero saber cómo”, dijo.

Reclamos por falta de apoyo estatal y desigualdad

El senador reiteró que las cifras del INE no se reflejan en la realidad de su departamento. Además, cuestionó la falta de acompañamiento del Gobierno mediante compensaciones sociales vinculadas a entidades binacionales como Yacyretá e Itaipú.

“Me encantaría que me expliquen cómo hicieron ese análisis. Hay 88% de diferencia de precios entre este año y el pasado. Las empresas están pasando su peor escenario financiero con relación a la producción de arroz, tanto productores como lo de los silos”, mencionó.

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A la vez, apuntó que dentro del Partido Colorado existe un “mutismo” por parte de sus líderes, quienes —según afirmó— evitan cuestionar la situación actual del país.