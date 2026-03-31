Diputado muestra como imprimir tu título de abogado a lo Hernán Rivas

El diputado Raúl Benítez (Independiente) cuestionó duramente al Tribunal de Apelación que resolvió sobreseer de la causa de presunto uso de título falso de abogado al senador cartista Hernán Rivas.

Benítez dijo que ahora el parlamentario puede volver a ocupar el cargo de presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrado sin tener la idoneidad para el cargo.

“Si uno tiene un título de más de tres años atrás no hay ningún inconveniente para usarlo por más que sea falso por que ya prescribió el delito. Esto fue lo dijo el Tribunal de Apelación”, dijo el diputado Raúl Benítez.

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Apareció el compañero de Rivas

El parlamentario mostró en plena sesión de la Cámara Baja como se procedió a imprimir un título para que Hernán Rivas tenga su primer compañero de facultad.

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Esto teniendo en cuenta que desde que saltó el escándalo por el supuesto título falso del cartista nunca se supo quienes fueron sus compañeros o se tuvo una foto en clases.

“Yo puedo usar una impresora común e imprimir con la fecha del 2020 y a color y según lo que decidieron los jueces puedo usar mi titulo. No importa el uso que uno le dé. Yo puedo ser el compañero de Hernán Rivas y también parte del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrado”, dijo el diputado opositor.

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Ayer el Tribunal de Apelación Penal, Segunda Sala, de la Capital, con el voto en mayoría de los camaristas; Delio Vera Navarro y Bibiana Benítez Faría otorgó el sobreseimiento definitivo al senador Hernán Rivas de la causa por presunta producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso.

Por su parte, el magistrado José Agustín Fernández votó, en disidencia, por declarar inadmisible el recurso planteado por la defensa del legislador colorado, en contra de la resolución que elevó a juicio oral y público la causa.

“Ellos hablan de que prescribió el tiempo para condenar la producción del título falso, por que ya no importa lo que el senador pueda ir haciendo ahora con el título. Él puede ser representante del Senado ante el JEM de nuevo”, dijo el diputado Benítez.

El diputado indicó que con esta decisión el Tribunal abrió la puerta para que todos los títulos “mau” del país tengan validez.

“Lo que ayer el Tribunal hizo no solo le blanqueó al senador, sino que se legalizó todos los títulos falsos que se produjo en esta república. La fiscalía debe solicitar revertir esta resolución”, dijo el parlamentario.

La validez del título universitario del senador Hernán Rivas saltó a la luz pública luego de que la exsenadora Kattya González (independiente) y el diputado Raúl Benítez en octubre del 2023 solicitaran al senador oficialista, miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) que esclarezca como obtuvo su título de abogado o bien su renuncia al cargo.