Finaliza periodo para oficializar precandidaturas municipales

En el marco del Cronograma Electoral con miras a las elecciones municipales del próximo 4 de octubre, se estableció este martes 31 de marzo a las 18:00 como fecha limite para comunicar la carga de precandidatos oficializados, en el Sistema de Inscripción de Candidaturas (SIC).

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Los Tribunales Electorales de los diferentes partidos políticos deben presentar mediante una nota firmada ante la Dirección de Tecnologías de la Información у Comunicación en la que comunicarán la carga en el SIC de los precandidatos oficializados por movimiento interno reconocido.

La inscripción debe ser de todos los precandidatos que participaran de las elecciones internas simultáneas previstas para el próximo 7 de junio.

Auditoría extranjera

Por otro lado, hoy se realizó la auditoría internacional a las máquinas de votación en el marco de las Elecciones Municipales de 2026. Los trabajos están a cargo del Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH /CAPEL).

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La asesora internacional de CAPEL, Tasheena Obando manifestó que el objetivo y el alcance se circunscriben a la máquina de votación en aspectos como seguridad, software, hardware, documentación, entre otros.

Asimismo, afirmó que el equipo técnico multidisciplinario está compuesto por expertos internacionales con experiencia en auditorías electorales.

Recordemos que varios sectores de la oposición alerta sobre la posible vulneración de las máquinas de votación para favorecer a un sector partidario oficialista.