Frustran cambio a nueva ley de la Caja Fiscal: buscan evitar “discriminación” a magistrados

Esta mañana, en medio de la sesión ordinaria de Diputados, el diputado Édgar Olmedo (ANR, B - Aliado cartista) solicitó tratar en una extraordinaria el proyecto de ley “que modifica el artículo 14 de la Ley Nº 7633/26 ‘que establece medidas para la reforma del sistema de jubilaciones y pensiones del sector público (‘de la reforma de la Caja Fiscal’”, relacionado al mecanismo de jubilación ordinaria¡a transitoria para Mag¡strados Judiciales.

Si bien se aprobó la extraordinaria, la sesión ni siquiera arrancó formalmente, ya que varios cartistas que estaban en la ordinaria se borraron, impidiendo llegar al quorum mínimo.

Lo más llamativo es que el proyecto llevaba la firma (en apoyo) de los varios cartistas, entre ellos su líder de bancada cartista, Miguel Del Puerto y uno de sus vicelíderes, Rodrigo Gamarra.

El proyecto de modificación plantea un mínimo cambio que los proyectistas, entre ellos la diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) sostienen que busca igualdad ante la ley, ya que los magistrados fueron los únicos a los que se les impuso llegar a una edad de 58 (cincuenta y ocho) años para poder optar a qué ley de jubilación acogerse (la anterior o la actual).

“Realmente viola totalmente el principio de igualdad establecido en la Constitución Nacional y es arreglar algo que se hizo mal, sencillamente eso”. resumió la diputada, diciendo que el único cambio que harían es eliminar el requisito de los 58 años de edad y equiparar con los demás gremios.

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“La misma redacción para los magistrados judiciales, entiéndase también fiscales, defensores y funcionarios de alto rango, dice que tengan 20 o más años de ejercicio, pero que debe tener 58 años de edad para optar, entre uno u otro régimen", insistió Vallejo.

Remarcó que la modificación es necesaria ya que podría incluso provocar que la Ley de reforma de la Caja Fiscal sea atacada con acciones de inconstitucionalidad, ya que “viola totalmente el principio de igualdad establecido en la Constitución Nacional”.

Del Puerto firmó, pero dice que necesitan más tiempo

El líder de bancada de Honor Colorado, Miguel Del Puerto, uno de los proyectista de esta modificación intentó justificar el que hayan dejado sin quorum la sesión, diciendo que quieren más tiempo para afinar el proyecto.

“Creemos que algunos consideraron que es necesario debatir porque hay otros sectores también que están interesados en algunas modificaciones que se realizaron”, alegó Del Puerto.

En otro momento habló como si no estuviera del todo interiorizado en el proyecto que lleva su firma.

“Queríamos escuchar los argumentos de los proyectistas y creo que se obvió una modificación que hasta se trata de una inconstitucionalidad a dicho sector (sic). Entonces, la intención es corregir lo que no se presentó en su momento y creo que eso algunos colegas manifestaron que necesitaba más mayor debate”, insistió.