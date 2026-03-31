Sacan a “sabandijas” y aprovechan circo para blanquear a Hernán Rivas

La diputada opositora Alexandra Zena pidió perdón en nombre del Partido Cruzada Nacional por los diputados y senadores que ingresaron con votos payistas y que luego resultaron ser unas “sabandijas”. Citó en especial al ahora ex senador Javier “Chaqueñito” Vera, quien está siendo investigado por la filtración de audios de tinte sexual en donde solicitaba a un “mita’i virgen’i”.

“Yo en nombre del Partido tengo que hacer un mea culpa tremendo por semejantes sabandijas que ingresaron al Congreso, un recinto que debería ser sagrado”, dijo la diputada Zena.

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Manifestó además que fueron el “conejillo de India” del desbloqueo de las listas sábanas y reconoce que metieron “aparatos” en el Congreso con el voto preferencial.

“Hoy a mi me corresponde decir que fuimos los conejillo de India, que desbloquearon las listas sábanas en espíritu de forjar la democracia. Hemos fallado y hoy somos los primeros en asumir por los aparatos que metimos”, dijo Alexandra Zena.

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Circo para salvar a Rivas

La parlamentaria indicó que el cartismo armó todo un circo para poder blanquear al senador Hernán Rivas sobre su supuesto título falso.

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“Estábamos de un lado de la tribuna mirando el circo que se montó con Chaqueñito, del otro lado estaban blanqueando a Rivas. Pan y circo nos dieron esperando que se haga justicia por un lado, mientras del otro lado otorgaron el sobreseimiento”, dijo la diputada.

Manifestó que el cartismo con la defensa de Hernán Rivas se burla de la ciudadanía y en especial de las personas que madrugan para trabajar y estudiar.