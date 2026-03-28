Foto y discordia en la disidencia colorada: “¿Vamos a rodearnos otra vez de gente averiada?”

Esta semana, el diputado colorado de la disidencia Daniel Centurión comunicó su decisión de declinar la candidatura a favor de Arnaldo Samaniego con base en los números arrojados por una encuesta. Sin embargo, pocas horas después se hizo pública una fotografía en la que se observa a Juan Villalba, apoderado del movimiento de Samaniego y a Iván Arévalo, jefe de campaña, en un ameno encuentro con el cuestionado exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez"..

“Fue una tremenda preocupación esa foto porque esa foto se podría haber considerado como el preámbulo de una alianza entre el equipo político principal de Arnaldo y Nenecho Rodríguez, porque la foto dice mucho", señaló Centurión.

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El diputado manifestó que la alianza sellada con Samaniego tiene como base un modelo de gestión que pretende enfrentar a los que destruyeron Asunción; es por ello que desde el Movimiento Colorado Añetete se mostraron sorprendidos y molestos por el encuentro y, de hecho, solicitaron que tanto Villalba como Arévalo queden fuera de la campaña.

Centurión contó que hasta el momento no pudo hablar de manera personal con Arnaldo Samaniego, pero señaló que probablemente lo haga en el transcurso del fin de semana. En ese sentido, agregó que espera que Samaniego sea capaz de mantenerse dentro de los lineamientos de la campaña.

Señaló que uno de los pedidos que le hizo a Samaniego cuando decidió respaldar su precandidatura fue que la alianza no se base en la repartija de cargos o la distribución de feudos, sino en la administración participativa y el fortalecimiento del control ciudadano, cuestiones que están muy lejos de la figura de Nenecho Rodríguez, dijo.

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“Para mí esto es una cuestión de principios y se tiene que aclarar”, señaló Centurión al tiempo de reafirmar que se debe tomar distancia de personas que han destruido moral y financieramente la Municipalidad de Asunción.

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“¡Votos cautivos... ¡las pelotas!”

Consultado sobre si el acercamiento del equipo de Samaniego hacia Nenecho tendría como trasfondo la captación de supuestos “votos cautivos” con los que aún contaría el exintendente, Centurión se mostró enfático al señalar que se deben desterrar ese tipo de pensamientos dentro de la clase dirigencial política.

“Votos cautivos, las pelotas. No podemos pensar que porque un delincuente tiene votos o alguien que tiene fortuna malhabida nos puede sumar financiamiento o porque es simpático nos puede dar votos(...) nosotros tenemos que tomar distancia de eso".

Agregó que el verdadero desafío en Asunción es recuperar la confianza de la gente. Dijo que tras las internas coloradas se debe conquistar el voto independiente y de ciudadanos afiliados a otros partidos políticos.

Finalmente, señaló la importancia de revisar qué equipo de trabajo es el que harán desembarcar en la Municipalidad de Asunción. “¿Vamos a llevar lo mismo nuevamente? ¿Vamos a rodearnos nuevamente de gente averiada? No, Asunción ya no resiste eso; y espero que eso lo entienda el compañero Arnaldo”, concluyó.