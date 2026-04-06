¿“Juramento antikattya”? Maniobra cartista busca obligar a senadores a volver a jurar

La iniciativa una vez aprobada sería aplicada de forma inmediata en la sesión ordinaria del miércoles. Se sospecha que el movimiento serviría para bloquear eventuales reincorporaciones incómodas, especialmente la de la exsenadora Kattya González.

El punto que encendió las alertas aparece directamente en el orden del día: se incluyó el “juramento” de la senadora suplente Gladys Lucía Mendoza, en reemplazo de Javier “Chaqueñito” Vera.

Sin embargo, Mendoza ya había jurado previamente, por lo que -según la práctica parlamentaria habitual- su regreso debía darse automáticamente como reincorporación, sin necesidad de un nuevo acto.

Este cambio semántico no es menor: abre la puerta a exigir el juramento en todos los casos, modificando las reglas vigentes.

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Fuentes legislativas señalaron que durante una reunión de la mesa directiva —cuya transmisión fue abruptamente interrumpida— el presidente del Senado, Basilio Núñez, planteó firmar un proyecto de resolución para cambiar el reglamento interno.

Según las versiones, incluso se desalojó a funcionarios de la sala “Paz del Chaco” mientras se discutía el tema.

El proyecto establece que en todos los casos, sin excepción, los senadores deberán volver a jurar al asumir funciones, lo que implicaría un cambio clave en la dinámica parlamentaria.

¿Un movimiento contra Kattya?

La iniciativa generó sospechas inmediatas en la oposición, que la vincula directamente con la situación de Kattya González, expulsada del Senado el 14 de febrero de 2024 por una ajustada mayoría.

La exlegisladora espera actualmente una decisión de la Corte Suprema sobre su eventual restitución.

En ese contexto, varios opositores sostienen que, de ser reincorporada, debería retomar su banca de forma directa -hoy ocupada por Ignacio Iramain- sin necesidad de un nuevo juramento.

Sin embargo, el cambio reglamentario podría convertirse en una herramienta para impedir o condicionar su retorno.

Cabe recordar que referentes del cartismo ya habían manifestado públicamente su rechazo a un eventual regreso de González al Senado bajo el argumento de que la decisión sería de otro poder del Estado.

El caso Mendoza y el antecedente

El trasfondo inmediato de la medida es el caso de Mendoza, quien fue convocada nuevamente tras la salida de Javier Vera, conocido como “Chaqueñito”.

Tanto Mendoza como Walter Kobylanski ya habían prestado juramento el 17 de septiembre del año pasado, cuando reemplazaron a Vera —entonces suspendido— y a Norma Aquino.

Ahora, pese a ese antecedente, se pretende que Mendoza vuelva a jurar.

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La interrupción de la transmisión de la reunión de mesa directiva —atribuida oficialmente a problemas de internet pero desmentida por funcionarios— aumentó las suspicacias sobre el procedimiento.

El plan del cartismo sería aplicar la modificación ya en la próxima sesión ordinaria, marcando un precedente que podría afectar futuros casos de reincorporación en el Senado.